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La señal que pocos conocen y que obliga a los camiones a circular por un carril concreto

Su presencia en las autovías y autopistas argentinas no es casual e ignorarla puede provocar sanciones y aumentar el riesgo de accidente

La señal que pocos conocen y que obliga a los camiones a circular por un carril concreto

La señal que pocos conocen y que obliga a los camiones a circular por un carril concreto / Instagram

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Elena Castellano

Elena Castellano

Madrid
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Las señales de tráfico son fundamentales para garantizar una circulación segura y ordenada en carretera. Sin embargo, algunas generan dudas incluso entre conductores con experiencia. Una de ellas es la señal de la que te hablamos hoy, un distintivo que suele encontrarse en autovías y autopistas argentinas y cuyo significado no siempre resulta evidente a primera vista.

Se trata de una señal circular con fondo blanco, borde rojo y una flecha que apunta hacia la silueta de un camión. Su mensaje es claro: los vehículos pesados están obligados a circular por el carril derecho.

Una norma para mejorar la seguridad y la fluidez

La señal pertenece al grupo de señales reglamentarias, es decir, aquellas que establecen obligaciones, prohibiciones o limitaciones de circulación. Por tanto, no se trata de una recomendación, sino de una norma de obligado cumplimiento.

Camiones circulando por la A-30 en dirección a Murcia, pasado el Nudo de Espinardo.

Los vehículos pesados ocupen carriles destinados a adelantamientos / Juan Carlos Caval

Su principal objetivo es ordenar el tráfico en vías de alta capacidad, evitando que los vehículos pesados ocupen carriles destinados a adelantamientos o dificulten la circulación del resto de usuarios. De este modo, se mejora la fluidez del tráfico y se reducen situaciones de riesgo derivadas de maniobras bruscas o cambios inesperados de carril.

Qué ocurre si un camión no respeta esta señal

Incumplir la obligación de circular por el carril derecho puede dar lugar a sanciones y, sobre todo, aumentar el riesgo de accidente. La presencia de camiones en carriles inadecuados puede provocar retenciones, dificultar los adelantamientos y generar situaciones peligrosas para el resto de conductores.

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Por ello, los profesionales del transporte en Argentina deben prestar especial atención a esta señalización. Para los conductores de turismos, su presencia también aporta una mayor previsibilidad en la circulación, facilitando adelantamientos más seguros y una convivencia más ordenada entre vehículos de distintas características.

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