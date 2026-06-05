Montesa-Honda, un icono industrial de las dos ruedas en España devorado por las llamas

El grave incendio que se ha decretado hoy en el centro logístico de la planta de Montesa-Honda de Santa Perpetua de Mogoda, cerca de Barcelona, puede suponer un verdadero descalabro para la historia de las dos ruedas en España, y es que la fábrica representa una parte esencial de la tradición en el sector de la moto en Catalunya.

La planta de Santa Perpetua, además, es la sede de Honda España, tanto en la parte de motocicletas como de automóviles. También es el cuartel general de HRC (Honda Racing) de trial. De aquí salen las unidades que pilota el pluricampeón del mundo Toni Bou, así como los modelos de la división de HRC Dakar.

Toni Bou inscriu per tercera vegada el seu nom al Llibre dels Rècords Guinness / Jordi Biel

Pese a que actualmente no se trata de un centro industrial de producción masiva, la planta de Montesa-Honda fabrica alrededor de 2.000 vehículos anuales, todos motocicletas de trial, las Montesa Cota 301RR, 301RR Race Replica, Cota 4RT260 i 4Ride. También se encarga de producir maletas, baúles, defensa, pantallas, soportes, puños calefactables y piezas para otros modelos como la Honda Africa Twin y la Honda Forza. Trabajan cerca de 200 empleados. En el momento del inciendo unos ochenta han tenido que ser desalojados al colapsar el tejado de la nave industrial.

La fábrica se caracteriza por su flexibilidad y no está destinada a grandes volúmenes de producción, con una línea de montaje muy especializada con montaje manual, casi artesanal. Los modelos de trial de Montesa-Honda cuentan con una gran reputación por su calidad y prestigio internacional.

Fábrica de Montesa en Santa Perpétua donde se combina empleo y robotización. / JOSEP GARCIA

Dentro de la planta, en la zona de montaje, se realizan las operaciones propias de una línea, pero no de forma continua sino que se hace por 'estaciones' específicas de preparación de bastidores, recepción de chasis soldados, pre‑montaje de subconjuntos, colocación de suspensiones, sistema eléctrico y motor (que ya llega semi-ensamblado) y montaje final. Posteriormente, también dispone de una zona de control de calidad. En otra parte de la planta es donde se producen los componentes para otros modelos, así como para modelos de maquinaria industrial y automóviles. La parte afectada ha sido el centro logístico y de almacenamiento, donde había centenares de motocicletas y piezas de repuesto. Afortunadamente la línea de producción se ha podido salvar gracias a la rápida intervención de las cerca de 30 dotaciones de bomberos que se han desplazado a la zona.

Larga tradición

Montesa es una de las marcas más emblemáticas de la historia de las dos ruedas en Catalunya y en España. La planta de Santa Perpétua es su último refugio (el tercero de su historia) tras una trayectoria plagada de grandes éxitos y no exenta de problemas derivados de la caída de la industrialización del sector provocada por la competencia extranjera.

Como marca, Montesa fue fundada el 1944 en Barcelona por Pere Permanyer y Francesc Xavier (Paco) Bultó pero no fue hasta febrero de 1947 cuando se constituyó definitivamente la empresa con razón social Permanyer, S.A. de Industrias Mecánicas. En los años 70 cambió la razón social por Motocicletas Montesa, S.A. La familia Permanyer fue quien aportó el 76,3% del capital, mientras que la familia Bultó, el 23,7%. Empezaron a fabricar en la calle Córcega de Barcelona y sus primeros modelos respondían a un vehículo velomotor con un motor muy ligero 95 centímetros cúbicos sin suspensión detrás. En su primer año vendieron 22 unidades del modelo A45.

Motos Montesa / El Periodico

Entre los años 50 y 70, la marca creció en modelos y en prestigio. También en el mundo de la competición. En 1950 lanzaron su segundo modelo estrella, la B-46/49, cuyo éxito obligó a la empresa a trasladarse a una nueva fábrica de 1.500 metros cuadrados en la calle Pamplona, en el Poblenou. Modelos como la D-51, las Sprint, las Brio 80 y 90. En 1958 'Paco' Bultó dejó la empresa y fundó Bultaco.

Pese a ello, Montesa siguió adelante y lanzó modelos de nivel como las Impala. Posteriormente, en 1967, llegarían el primer modelo Cota, lo que acabaría provocando su posterior especialización en el mundo del trial. Entre 1950 y 1962 estuvieron produciendo en el Poblenou.

La 4RIDE es la Montesa más versátil que existe hoy. / Montesa-Honda

La planta de Esplugues de Llobregat llegaría precisamente en 1962 y estaría en funcionamiento hasta 2002. La planta acabaría desapareciendo, dando paso a un centro hospitalario y zona de viviendas. En los años 70 la huelga de Montesa fue una de las más sonadas de la época.

La llegada de Honda

A principios de los años 80, la industria de la moto en España entró en crisis y Montesa tuvo que adaptarse a la realidad. En 1983 la marca empezó a colaborar con Honda, con la producción en España de varios modelos japoneses, como los Honda SH 50 Scoopy, Honda MTX 75 / 50, Honda MBX 75 Hurricane y onda CRM 75. La compañía acabaría presentando suspensión de pagos y en 1986 Honda compró la empresa Montesa, convirtiéndose así en la actual Montesa-Honda.

Detalle de la Montesa Impala. / El Periodico

En el año 2000, Montesa-Honda abrió la planta de Santa Perpetua de Mogoda. La primera moto que se produjo fue la Honda Deauville (modelo NT650V), que llego casi al unísono de la Honda Transalp. La nueva empresa inició su actividad con la producción del modelo de carretera Honda MBX 75/50, además de seguir produciendo modelos como Montesa, las Cota (304/125), la Enduro (360H7 y 80) y la Impala 2. También produjo Honda XL1000V Varadero, la motocicleta de mayor cilindrada jamás fabricada en serie en España.