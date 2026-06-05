La nueva generación del Jeep Compass supone un paso adelante para uno de los modelos más importantes de la marca en Europa. Diseñado y fabricado en el continente, el SUV compacto evoluciona en todos los apartados para combinar una imagen más moderna, una mayor dotación tecnológica y una gama mecánica electrificada que tiene en el Jeep Compass e-Hybrid Plug-In a su principal exponente.

Con 4,55 metros de longitud, el nuevo Compass mantiene los rasgos característicos de Jeep, aunque incorpora un diseño más actual, con un frontal renovado y una aerodinámica optimizada. También mejora sus aptitudes prácticas gracias a un habitáculo más amplio, con 20 milímetros adicionales para las piernas en las plazas traseras y un maletero que alcanza los 550 litros de capacidad.

Jeep Compass e-Hybrid Plug-In: electrificación sin renunciar al ADN todoterreno / Jeep

La digitalización es otro de los pilares del modelo. De serie incorpora instrumentación digital de 10,25 pulgadas, una pantalla central de 16 pulgadas y conducción autónoma de nivel 2. A ello se suman servicios conectados avanzados, compatibilidad con llave digital y una nueva plataforma tecnológica que permite gestionar numerosas funciones desde el teléfono móvil.

Sin embargo, el Compass sigue siendo, ante todo, un Jeep. Mantiene una distancia libre al suelo de 200 milímetros, una capacidad de vadeo de hasta 470 milímetros y el sistema Selec-Terrain, que adapta el comportamiento del vehículo a diferentes superficies. El conductor puede elegir entre los modos Automático, orientado al equilibrio entre confort y rendimiento; Deportivo, que ofrece la máxima respuesta mecánica; Nieve, pensado para superficies de baja adherencia; y Arena/Barro, diseñado para maximizar la tracción en terrenos más complicados. La gama contempla versiones e-Hybrid de 145 CV, eléctricas de hasta 375 CV y la variante protagonista de esta presentación: el Jeep Compass e-Hybrid Plug-In.

El nuevo Compass mantiene los rasgos característicos de Jeep, aunque incorpora un diseño más actual / Jeep

Jeep Compass e-Hybrid Plug-In, equilibrio entre eficiencia y prestaciones

La versión híbrida enchufable combina un motor de combustión con un sistema eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 225 CV y un par máximo de 350 Nm. La energía se almacena en una batería de 17,9 kWh que puede recargarse en menos de tres horas mediante una toma de 7 kW.

Sobre el papel, las cifras son especialmente destacables. Homologa una autonomía eléctrica de hasta 90 kilómetros, suficiente para cubrir la mayoría de desplazamientos diarios sin consumir combustible, mientras que la autonomía total alcanza los 983 kilómetros. Todo ello acompañado de un consumo homologado de 2,7 l/100 km y unas emisiones de CO₂ de 41 g/km. Además, esta versión incorpora un modo de conducción eléctrico específico dentro del sistema Selec-Terrain que permite aprovechar al máximo la autonomía de la batería en los desplazamientos diarios, reforzando su capacidad para adaptarse tanto al uso urbano como a escapadas fuera del asfalto.

La versión híbrida enchufable combina un motor de combustión con un sistema eléctrico / Jeep

Primeras impresiones al volante

La toma de contacto tuvo lugar en la Sierra de Gredos, un entorno ideal para comprobar si la electrificación ha alterado el carácter tradicional de la marca. Durante la ruta afrontamos un recorrido off road exigente, con largos tramos empedrados, zonas embarradas, pequeños vadeos y pistas de firme irregular.

En estas condiciones, el Jeep Compass e-Hybrid Plug-In mostró un comportamiento sólido y predecible. La suspensión absorbe correctamente las irregularidades del terreno, mientras que la gestión electrónica y los diferentes programas de conducción permiten avanzar con confianza incluso cuando la adherencia disminuye. Más allá de las cifras de eficiencia, el modelo conserva la sensación de robustez y capacidad que se espera de un Jeep. En carretera destaca por un elevado nivel de confort, una buena insonorización y una respuesta suave del sistema híbrido, orientada a favorecer la eficiencia sin penalizar las prestaciones cuando se demanda potencia.

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La gama del nuevo Compass arranca en España desde 43.200 euros para la versión e-Hybrid de 145 CV. El Jeep Compass e-Hybrid Plug-In parte de 46.600 euros, mientras que la variante eléctrica de 213 CV lo hace desde 50.600 euros.