La división Ford Adapta, desarrollada en colaboración con la Fundación ONCE, ha presentado las últimas novedades de su catálogo de vehículos adaptados para personas con discapacidad y movilidad reducida. El escenario elegido para dar a conocer estos modelos ha sido el II CUSTOS OPEN AEEPIM, Torneo Nacional de Tenis en Silla celebrado en la Universidad Politécnica de Valencia.

La jornada contó con una exhibición de tenis adaptado por parte del deportista paralímpico Cisco García, embajador del programa, y con la intervención de Carlos Esteire, presidente de la Fundación de Tenis en Silla (AEEPIM), quien ha remarcado la importancia de suprimir barreras físicas mediante el uso de la tecnología aplicada a los automóviles.

Ford ‘Adapta’ amplía su gama accesible en España con nuevos modelos eléctricos e híbridos / Ford

Nuevas soluciones técnicas para la conducción y el transporte

La ampliación de la gama se estructura en torno a dos vehículos diseñados para cubrir perfiles de uso bien diferenciados:

El Ford Capri adaptado está configurado específicamente para la conducción. Equipa sistemas de asistencia que permiten controlar el vehículo sin necesidad de accionar los pedales de fábrica.

Los usuarios pueden optar por el sistema de aro y palanca, que añade un acelerador electrónico extraíble sobre el volante y una palanca de freno manual, o por el formato de gatillo y palanca, que asocia un acelerador de gatillo inalámbrico a la misma leva de freno manual.

Por otro lado, la Ford Tourneo Connect L2 PHEV Euro Taxi está desarrollada sobre una motorización híbrida enchufable, esta opción se dirige al transporte de pasajeros. Para facilitar las maniobras de acceso en vías urbanas, dispone de rebaje de piso, peldaño retráctil lateral y rampa trasera.

El habitáculo admite dos configuraciones: una de cinco plazas más un espacio para persona con movilidad reducida (PMR) y otra de siete plazas, gracias a dos asientos desplegables en la tercera fila cuando no se transporta ninguna silla de ruedas.

La jornada ha contado con una exhibición de tenis adaptado por parte del deportista paralímpico Cisco García, embajador del programa, y con la intervención de Carlos Esteire, presidente de la Fundación de Tenis en Silla (AEEPIM) / Ford

Opciones complementarias para transporte colectivo y Eurotaxi

Con estos lanzamientos, la oferta comercial complementa a los vehículos pesados y de transporte compartido que ya formaban parte de la marca. Entre ellos se encuentra la Ford E-Transit 350 L3, una furgoneta totalmente eléctrica adaptada para el transporte colectivo que ofrece capacidad para tres sillas de ruedas simultáneamente e incorpora una plataforma elevadora trasera, anclajes de seguridad específicos y puerta lateral derecha.

Asimismo, se mantiene en el catálogo la Ford Tourneo Custom PHEV Euro Taxi, con motor híbrido enchufable y espacio para hasta nueve pasajeros (o una combinación de cinco asientos tradicionales y un espacio PMR). Este modelo destaca técnicamente por integrar un sistema PMR asistido que no altera el piso original de la fábrica ni obliga a retirar los asientos de serie, un factor de diseño que incide de manera positiva en la conservación de su valor residual de reventa. Cuenta también con doble puerta corredera y rampas de acceso rápido.

El Ford Capri adaptado está configurado específicamente para la conducción, equipando sistemas de asistencia que permiten controlar el vehículo sin necesidad de accionar los pedales de fábrica / Ford

Calendario de pruebas y carácter solidario en la red comercial

La gama completa de vehículos se abrirá al público general, entidades sociales y colectivos del sector en dos concesionarios oficiales de la provincia de Valencia. La primera fase de demostraciones se desarrollará en Autos Montalt del 5 al 18 de junio, mientras que la segunda etapa se trasladará a las instalaciones de Vedat Mediterráneo del 19 al 29 de junio.

Dentro de este programa de test, la compañía ha confirmado una acción especial para el jueves 11 de junio en Autos Montalt: por cada prueba dinámica de vehículo que realicen los asistentes, Ford España donará un importe de 30 euros a la asociación benéfica Payasospital.

Ford Capri Adaptado / Ford

Un programa con trayectoria en accesibilidad universal

La iniciativa Ford Adapta cuenta con más de una década de vigencia en el mercado español, integrándose dentro de las actividades de responsabilidad corporativa que la marca promueve desde hace veinte años. Esta estrategia se apoya en programas como Ford Disability (enfocado en la inserción laboral y social) y en los fondos de ayuda internacional gestionados por Ford Philanthropy.

Noticias relacionadas

Por su parte, la labor conjunta de la Fundación ONCE continúa centrada en tres pilares operativos del sector: la integración en puestos de trabajo dignos, la formación en competencias profesionales clave y el desarrollo de la accesibilidad universal en entornos y servicios tecnológicos.