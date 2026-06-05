Fiat presenta la primera imagen oficial de sus nuevos modelos: el Grizzly y el Grizzly Fastback

Fiat ha dado a conocer la primera imagen oficial de sus próximos lanzamientos internacionales, el Grizzly y el Grizzly Fastback. Ambos vehículos han sido desarrollados sobre una plataforma global compartida con el objetivo de reforzar la presencia de la marca en el competitivo segmento C y ofrecer soluciones de movilidad para un público internacional.

Olivier François, director ejecutivo de Fiat y director de Marketing Global de Stellantis, ha señalado que “tras el regreso de la marca al segmento de los utilitarios familiares asequibles con el Grande Panda, estos dos nuevos automóviles completan la gama. Según el directivo, se trata de opciones diseñadas para cubrir diferentes estilos de vida que comparten un diseño inteligente y coherente, situando de nuevo a la firma en el centro del mercado de la movilidad familiar.

Dos carrocerías distintas para diferentes estilos de vida

Aunque comparten una misma base técnica, cada variante posee una identidad bien definida para responder a necesidades concretas de los usuarios:

Por un lado, el Fiat Grizzly se configura como un SUV versátil y espacioso, pensado especialmente para el entorno familiar, el uso urbano diario y los trayectos de larga distancia. Sus formas más erguidas y compactas priorizan la practicidad, optimizando la altura y el espacio disponible en la cabina.

El Fiat Grizzly Fastback en cambio apuesta por una vertiente más dinámica y sofisticada. Su silueta elegante y su estética expresiva se combinan con una mayor capacidad de carga longitudinal, una cualidad orientada a viajes largos y a un uso más enfocado en el estilo de vida.

Dimensiones compactas y mecánicas multienergía

En el apartado técnico, la familia Grizzly destaca por ofrecer una longitud inferior a los 4,5 metros, una medida compacta que no impide a ambos modelos registrar una habitabilidad sobresaliente y la mejor capacidad de maletero de su categoría. Visualmente, su diseño exterior se caracteriza por una fuerte presencia en carretera y una distintiva firma lumínica con tecnología LED, mientras que el habitáculo incorpora interiores refinados, atención al detalle y soluciones tecnológicas concebidas para simplificar el día a día.

Noticias relacionadas

La oferta mecánica de la gama será completa y abarcará desde motorizaciones de gasolina hasta versiones cien por cien eléctricas. Para garantizar la competitividad comercial y la flexibilidad ante la demanda, el proyecto industrial contempla que la producción se distribuya en diversos centros de fabricación a nivel mundial, asegurando la cercanía con regiones clave como Europa, Oriente Medio e Iberoamérica. La comercialización oficial de los nuevos modelos en la región de Europa, Oriente Medio y África está programada para la segunda mitad de 2026.