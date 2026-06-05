¿El diésel ha muerto? Ni de coña. Si buscas un coche de gasóleo, tienes casi 60 modelos para elegir en España y te los enseñamos todos

Parecía que los motores diésel estaban muertos, pero muchas marcas continúan apostando por este tipo de combustible que es perfecto para realizar viajes largos. Y, si bien es cierto que los motores con hibridación ligera y los PHEV tienden a usar la gasolina, también existen opciones con gasóleo.

Para aquellos conductores que encuentren en los motores diésel la solución que necesitan en un coche, este es el listado de las marcas que todavía comercializan este tipo de opciones, con el nombre del modelo, el precio y otras características importantes, como el consumo o si consiguen una etiqueta de la DGT que no sea la C.

Grupo Volkswagen

El motor diésel predominante es el 2.0 TDI del Grupo VAG y una de las opciones más repartidas por todo el territorio europeo. Por marcas se pueden encontrar las siguientes opciones diésel.

Skoda Octavia Combi. / Skoda

Seat/Cupra

León 2.0 TDI: de 115 y 150 CV, con unos consumos de entre 4,6 y 4,7 l/100 km. Tiene etiqueta C y el precio de entrada son 25.230 euros para la versión menos potente.

de 115 y 150 CV, con unos consumos de entre 4,6 y 4,7 l/100 km. Tiene etiqueta C y el precio de entrada son 25.230 euros para la versión menos potente. Formentor 2.0 TDI: de 150 CV. Consumo de 5,2 l/100 km y etiqueta C. A partir de 39.092 euros.

de 150 CV. Consumo de 5,2 l/100 km y etiqueta C. A partir de 39.092 euros. Volkswagen

Passat 2.0 TDI: de 122, 150 y 193 CV, consumos de entre 4,8 y 5,7 litros a los 100 km y etiqueta C. A partir de 41.085 euros.

de 122, 150 y 193 CV, consumos de entre 4,8 y 5,7 litros a los 100 km y etiqueta C. A partir de 41.085 euros. Tiguan 2.0 TDI: 150 CV, consumo de 5,2 – 5,8 l/100 km y etiqueta C. De entrada por 39.315 euros.

150 CV, consumo de 5,2 – 5,8 l/100 km y etiqueta C. De entrada por 39.315 euros. Touran 2.0 TDI: 122 y 150 CV, entre 5,4 y 5,9 litros a los 100 y etiqueta C. A partir de 35.070 euros.

122 y 150 CV, entre 5,4 y 5,9 litros a los 100 y etiqueta C. A partir de 35.070 euros. Tayron 2.0 TDI: 150 CV y 193 CV, consumo de 5,5 y 5,6 litros, etiqueta C y a partir de 46.360 euros.

150 CV y 193 CV, consumo de 5,5 y 5,6 litros, etiqueta C y a partir de 46.360 euros. Touareg 3.0 V6 TDI: en Final Edition, de 231 y 286 CV, consumos por encima de los 8 litros a los 100 km y un precio que empieza en los 73.265 euros.

en Final Edition, de 231 y 286 CV, consumos por encima de los 8 litros a los 100 km y un precio que empieza en los 73.265 euros. Škoda

Octavia 2.0 TDI: versión de 116 y 150 CV, consumo entre 4,3 y 4,6 l/100 km, con etiqueta C. A partir de 36.100 euros.

versión de 116 y 150 CV, consumo entre 4,3 y 4,6 l/100 km, con etiqueta C. A partir de 36.100 euros. Superb 2.0 TDI: potencia de 150 y 193 CV, consumos entre los 4,9 y los 5,9 litros a los 100, etiqueta C. El precio empieza en los 47.725 euros.

potencia de 150 y 193 CV, consumos entre los 4,9 y los 5,9 litros a los 100, etiqueta C. El precio empieza en los 47.725 euros. Kodiaq 2.0 TDI: mismas potencias que el Superb, consumos entre los 5,4 y los 6,2 l/100 km y también etiqueta C. Por 47.790 euros.

mismas potencias que el Superb, consumos entre los 5,4 y los 6,2 l/100 km y también etiqueta C. Por 47.790 euros. Audi

A3 TDI: 116 y 150 CV, consumos entre los 4,5 y los 5,2 l/100 km. Etiqueta C, a partir de 35.950 euros.

116 y 150 CV, consumos entre los 4,5 y los 5,2 l/100 km. Etiqueta C, a partir de 35.950 euros. A5 TDI: 204 CV, consumo entre 5 y 5,3 l/100 km, con etiqueta Eco gracias al sistema MHEV. A partir de 52.750 euros.

204 CV, consumo entre 5 y 5,3 l/100 km, con etiqueta Eco gracias al sistema MHEV. A partir de 52.750 euros. A6 TDI: mismo motor y una opción V6 TDI MHEV de 299 CV con etiqueta ECO. Consumos entre los 5,2 y los 6,2 litros a los 100 km. Desde 62.920 euros.

mismo motor y una opción V6 TDI MHEV de 299 CV con etiqueta ECO. Consumos entre los 5,2 y los 6,2 litros a los 100 km. Desde 62.920 euros. Q3 TDI: 150 y 193 CV, con consumos entre los 5 y los 6 litros a los 100 km, a partir de 46.620 euros.

150 y 193 CV, con consumos entre los 5 y los 6 litros a los 100 km, a partir de 46.620 euros. Q5 TDI: una opción de 204 CV y otra V6 TDI MHEV (etiqueta Eco) de 299 CV. Consumos entre los 5,8 y los 6,5 l/100 km y un precio de entrada de 66.700 euros.

una opción de 204 CV y otra V6 TDI MHEV (etiqueta Eco) de 299 CV. Consumos entre los 5,8 y los 6,5 l/100 km y un precio de entrada de 66.700 euros. Q8 TDI: el motor V6 microhíbrido en 231 y 286 CV, etiqueta Eco. Consumos que superan a los 8 litros/100 km con un precio de entrada de 101.930 euros.

Los diésel de BMW

En el catálogo de BMW hay un total de 24 modelos con la opción diésel todavía disponible, desde SUV a berlina y cabrio, también en opciones M. Atendiendo solo al modelo, sin recopilar todas las variantes o carrocerías, el listado es el siguiente:

Producción del BMW Serie 2 Gran Coupé. / BMW

Serie 1: 118d y 120d (150 y MHEV con163 CV, MHEV) entre 4,5 y 5,3 litros a los 100km, con etiqueta C. A partir de 40.450 euros.

118d y 120d (150 y MHEV con163 CV, MHEV) entre 4,5 y 5,3 litros a los 100km, con etiqueta C. A partir de 40.450 euros. Serie 2 (active tourer, coupé y gran coupé): opciones 218d y 220d (150 y MHEV con 163 CV), con consumos entre 4,7 y 5 litros. A partir de 44.200 euros.

(active tourer, coupé y gran coupé): opciones 218d y 220d (150 y MHEV con 163 CV), con consumos entre 4,7 y 5 litros. A partir de 44.200 euros. Serie 3 (berlina, touring y M): opciones 318d (150 CV, MHEV), 320d (190 CV, MHEV) y M340d xDrive (340 CV, MHEV). Desde 50.200 euros, con consumos de los 4,5 a los 6 litros.

(berlina, touring y M): opciones 318d (150 CV, MHEV), 320d (190 CV, MHEV) y M340d xDrive (340 CV, MHEV). Desde 50.200 euros, con consumos de los 4,5 a los 6 litros. Serie 4 (coupé, gran coupé, cabrio, touring, berlina y M): 420d (190 CV), 430d xDrive (286 CV, MHEV) y M440d xDrive (340 CV, MHEV). A partir de 50.200 euros, con consumo de los 4,8 a los 6 l/100km.

(coupé, gran coupé, cabrio, touring, berlina y M): 420d (190 CV), 430d xDrive (286 CV, MHEV) y M440d xDrive (340 CV, MHEV). A partir de 50.200 euros, con consumo de los 4,8 a los 6 l/100km. Serie 5 (berlina y touring): 520d (197 CV) y 540d xDrive (303 CV MHEV). Consumos de los 5,5 a los 6,2 l/100 km. A partir de 64.100 euros.

(berlina y touring): 520d (197 CV) y 540d xDrive (303 CV MHEV). Consumos de los 5,5 a los 6,2 l/100 km. A partir de 64.100 euros. Serie 7: está por llegar, pero será con un motor 740d xDrive de 400 CV y un consumo de entre 6,5 y 7,2 l/100 km.

está por llegar, pero será con un motor 740d xDrive de 400 CV y un consumo de entre 6,5 y 7,2 l/100 km. X1: sDrive18d (150 CV) y sDrive20d (163 CV MHEV), con consumos alrededor de los 5 litros. Precio a partir de 47.500 euros.

sDrive18d (150 CV) y sDrive20d (163 CV MHEV), con consumos alrededor de los 5 litros. Precio a partir de 47.500 euros. X2: mismos motores que el anterior, con consumos similares. Precio a partir de 49.000 euros.

mismos motores que el anterior, con consumos similares. Precio a partir de 49.000 euros. X3: 20d xDrive (197 CV MHEV) y 40d xDrive (303 CV MHEV), con consumos alrededor de los 6 litros. A partir de 67.700 euros.

20d xDrive (197 CV MHEV) y 40d xDrive (303 CV MHEV), con consumos alrededor de los 6 litros. A partir de 67.700 euros. X5: xDrive30d (298 CV MHEV) y 40 d xDrive (352 CV MHEV), consumos de los 7 a los 8,4 l/100 km. Precio de entrada de 96.150 euros.

xDrive30d (298 CV MHEV) y 40 d xDrive (352 CV MHEV), consumos de los 7 a los 8,4 l/100 km. Precio de entrada de 96.150 euros. X6: xDrive30d M Sport (298 CV, MHEV) y xDrive40d M Sport (352 CV, MHEV), un consumo de entre 7 y 8 litros. Precio de entrada de 104.450 euros.

xDrive30d M Sport (298 CV, MHEV) y xDrive40d M Sport (352 CV, MHEV), un consumo de entre 7 y 8 litros. Precio de entrada de 104.450 euros. X7: una única opción, xDrive40d, de 352 CV MHEV con etiqueta Eco, consumos de entre 8 y 8,8 l/100 kilómetros y un precio base de 126.200 euros.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz también tiene en su catálogo una veintena de modelos, contando las diferentes carrocerías, que sobreviven con motor diésel:

Mercedes-Benz Clase G diésel. / Mercedes-Benz

Clase A: 180d (116 CV) y 200d (150 y 190 CV). Consumos alrededor de los 5 litros a los 100 km, a partir de 42.384 euros.

180d (116 CV) y 200d (150 y 190 CV). Consumos alrededor de los 5 litros a los 100 km, a partir de 42.384 euros. Clase B: 200d con 150 y 190 CV, consumos de 5,2 litros a los 100km, por un precio de entrada de 45.408 euros.

200d con 150 y 190 CV, consumos de 5,2 litros a los 100km, por un precio de entrada de 45.408 euros. Clase C: 200d (163 CV y 197 CV, MHEV) y 300d (265 CV, MHEV), entre 4,5 y 4,8 l/100km. A partir de 51.005 euros.

200d (163 CV y 197 CV, MHEV) y 300d (265 CV, MHEV), entre 4,5 y 4,8 l/100km. A partir de 51.005 euros. Clase E: 220d (MHEV de 197 CV) y 450d 4MATIC, MHEV, de 367 CV. Consums de los 4,7 a los 5,8 l/100 km. A partir de 65.416 euros.

220d (MHEV de 197 CV) y 450d 4MATIC, MHEV, de 367 CV. Consums de los 4,7 a los 5,8 l/100 km. A partir de 65.416 euros. Clase S: S 450 d 4MATIC de 367 CV (MHEV), con etiqueta ECO y un consumo de 6,3 litros. El precio empieza en los 127.557 euros.

S 450 d 4MATIC de 367 CV (MHEV), con etiqueta ECO y un consumo de 6,3 litros. El precio empieza en los 127.557 euros. GLA: 200d (150 CV) y 220d 4MATIC (190 CV). De 5,3 a 5,7 litros a los 100 km, a partir de 49.154 euros.

200d (150 CV) y 220d 4MATIC (190 CV). De 5,3 a 5,7 litros a los 100 km, a partir de 49.154 euros. GLC: 220d (MHEV, 197 CV) y 300 d 4MATIC (MHEV, 269 CV). Consumos de 5,1 y 5,5 l/100km. Precio de entrada de 65.205 euros.

220d (MHEV, 197 CV) y 300 d 4MATIC (MHEV, 269 CV). Consumos de 5,1 y 5,5 l/100km. Precio de entrada de 65.205 euros. GLE: aún no disponible en el configurador, pero se esperan dos opciones: 350d 4MATIC y 450d 4MATIC, de 286 y 367 CV. Desde 93.515 euros.

aún no disponible en el configurador, pero se esperan dos opciones: 350d 4MATIC y 450d 4MATIC, de 286 y 367 CV. Desde 93.515 euros. GLS: en la misma situación, se esperan las mismas opciones con potencias de 313 y 367 CV, a partir de 120.031 euros.

en la misma situación, se esperan las mismas opciones con potencias de 313 y 367 CV, a partir de 120.031 euros. Clase G: 450d MHEV de 367 CV y un consumo de 8,7l/100 km, con un precio de 153.866 euros.

450d MHEV de 367 CV y un consumo de 8,7l/100 km, con un precio de 153.866 euros. CLE Coupé: 220d, MHEV, de 197 CV con un consumo de 4,7 l/100km. A partir de 62.554 euros.

Stellantis vuelve a apostar por el diésel

Nuevo Opel Astra. / Opel

Peugeot

308 y SW BlueHDi: 130 CV, consumos alrededor de los 5 litros, con etiqueta C. A partir de 25.069 euros.

130 CV, consumos alrededor de los 5 litros, con etiqueta C. A partir de 25.069 euros. Opel

Astra y Sports Tourer: 1.5 de 130 CV, con un consumo de 4,8 litros y etiqueta C. A partir de 26.100 euros.

1.5 de 130 CV, con un consumo de 4,8 litros y etiqueta C. A partir de 26.100 euros. DS Automobiles

DS 4 BlueHDi: 130 CV, consumo de 5,2 l/100km, etiqueta C. De entrada por 39.719 euros.

130 CV, consumo de 5,2 l/100km, etiqueta C. De entrada por 39.719 euros. DS 7 BlueHDi: 130 CV, consumo de 5,5 l/100 km, con etiqueta C. A partir de 47.869 euros.

130 CV, consumo de 5,5 l/100 km, con etiqueta C. A partir de 47.869 euros. Alfa Romeo

Tonale: 1.6 de 130 CV, con consumos de 5,3 litros a los 100 km, a partir de 35.404 euros.

1.6 de 130 CV, con consumos de 5,3 litros a los 100 km, a partir de 35.404 euros. Stelvio: 2.2 de 160 CV o 2.2 Q4 de 210 CV, con consumos entre los 5,8 y los 6,1 litros. A partir de 52.258 euros.

2.2 de 160 CV o 2.2 Q4 de 210 CV, con consumos entre los 5,8 y los 6,1 litros. A partir de 52.258 euros. Giulia: mismo esquema de motores, consumos entre los 5 y los 5,4 litros a los 100 km y un precio de entrada de 46.660 euros.

Land Rover

Jaguar Land Rover mantiene modelos diésel. / .

Range Rover Evoque : D165 y D200 (MHEV con 163 CV y MHEV con 204 CV) entre 6,0 y 6,5 litros a los 100 km, con etiqueta ECO. A partir de 59.499 euros.

: D165 y D200 (MHEV con 163 CV y MHEV con 204 CV) entre 6,0 y 6,5 litros a los 100 km, con etiqueta ECO. A partir de 59.499 euros. Range Rover Velar : D200 (MHEV con 204 CV) 6,4 litros a los 100 km, con etiqueta ECO. A partir de 78.4500 euros.

: D200 (MHEV con 204 CV) 6,4 litros a los 100 km, con etiqueta ECO. A partir de 78.4500 euros. Range Rover Sport : D300, MHEV con 221 CV 7,4 litros a los 100 km, con etiqueta ECO. A partir de 157.750 euros.

: D300, MHEV con 221 CV 7,4 litros a los 100 km, con etiqueta ECO. A partir de 157.750 euros. Discovery Sport : D165 y D200 (MHEV con 163 CV y MHEV con 204 CV) entre 6,5 y 6,9 litros a los 100 km, con etiqueta ECO. A partir de 58.900 euros.

: D165 y D200 (MHEV con 163 CV y MHEV con 204 CV) entre 6,5 y 6,9 litros a los 100 km, con etiqueta ECO. A partir de 58.900 euros. Discovery : D250 y D350 (MHEV con 249 CV y MHEV con 350 CV) alrededor de 8 litros a los 100 km, con etiqueta ECO. A partir de 88.500 euros.

: D250 y D350 (MHEV con 249 CV y MHEV con 350 CV) alrededor de 8 litros a los 100 km, con etiqueta ECO. A partir de 88.500 euros. Defender: D250 (MHEV con 249 CV), 8,4 litros a los 100 km, con etiqueta ECO. A partir de 80.800 euros.

Otras marcas

Mazda comercializa únicamente el CX-60 con motor e-Skyactive D, de 200 CV y con un consumo de 5 litros a los 100km, que consigue la etiqueta Eco gracias a la hibridación ligera. El precio empieza en los 53.903 euros. El mismo motor con 254 CV y un consumo de 5,7 litros lo lleva también el Mazda CX-80, a partir de 62.608 euros. Del mismo modo, Hyundai comercializa el Tucson con motor 1.6 CRDI, diésel con hibridación ligera, de 136 CV y unos consumos oficiales de entre 5,1 y 5,7 litros a los 100 km, a partir de 31.425 euros.

Mazda sigue apostando por el diésel. / ENERIZ, PILAR

Kia solamente ofrece dos modelos diésel: el Sportage y el Sorento, con motor 1.6 CRDi de 136 CV a partir de 35.780 euros y 2.2 CRDi de 194 CV a partir de 49.280 euros.

Noticias relacionadas

El resto de marcas que en España siguen comercializando vehículos con motores diésel apuestan más por modelos grandes, tipo pick-ip o furgoneta. En este caso se encuentran varios modelos de Citroën, como la Berlingo, o de Toyota, como la Hilux; así como la gama de furgonetas de Renault.