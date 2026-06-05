La sexta edición de Adventure Experience Barcelona ha cerrado sus puertas con un balance positivo tras estrenarse por primera vez en las instalaciones de Zona Motor Amella Park, dejando atrás su tradicional ubicación en Rocco’s Ranch. El cambio de escenario ha supuesto una apuesta acertada para la organización, consolidando un evento que sigue siendo el punto de encuentro imprescindible para los aficionados al mundo Adventure y Maxi Trail.

A pesar de las elevadas temperaturas que marcaron el desarrollo de algunas actividades durante el fin de semana, los asistentes pudieron disfrutar de un completo programa diseñado para acercar las últimas novedades del sector, probar motocicletas y participar en múltiples actividades formativas y de entretenimiento.

Adventure Experience Barcelona estrena con éxito Ametlla Park y pone rumbo a Madrid / Adventure Experience

Entre los momentos más destacados se encontraron las conferencias impartidas en la carpa patrocinada por Suiza Turismo por Jaume Von Arend ‘Trail Dreamer’ y Alex Costa, responsable del proyecto Down To Africa, que compartieron experiencias, consejos y vivencias relacionadas con los viajes y la aventura sobre dos ruedas.

La formación tuvo también un papel protagonista gracias a los clinics organizados por Viejos Pistones, donde los participantes aprendieron aspectos prácticos como la reparación de un pinchazo en ruta, así como las sesiones impartidas por The Craftsman. Por su parte, Rescue Bike ofreció cursos de primeros auxilios orientados específicamente a motoristas, aportando conocimientos fundamentales para afrontar situaciones de emergencia durante los viajes.

Los cursos de conducción, de la mano de Motoffroad Academy, también registraron una gran participación, tanto en las actividades infantiles como en las sesiones de iniciación al off-road para adultos, permitiendo a numerosos usuarios dar sus primeros pasos en la conducción fuera del asfalto de forma segura y guiada.

Adventure Experience Barcelona estrena con éxito Ametlla Park y pone rumbo a Madrid / Adventure Experience

El nuevo recinto acogió además diversas zonas de actividades y pruebas dinámicas que despertaron un gran interés entre los visitantes, como el espacio de Triumph, la Tracker 400 Challenge y el área TXP, donde los más pequeños pudieron descubrir las motos eléctricas infantiles de la firma británica. Además de la Motogymkhana de Zero Motorcycles, una prueba de habilidad con la XB como protagonisa. Todo ello conformó una atractiva oferta de experiencias para todos los públicos.

La presencia de reconocidos pilotos y embajadores del motociclismo de aventura fue otro de los grandes atractivos del evento. El sábado, Pol Tarrés compartió tiempo con los aficionados durante una concurrida sesión de firma de autógrafos, mientras que otros referentes como Kirian Mirabet también estuvieron presentes durante el fin de semana.

El plato fuerte llegó el domingo con la espectacular exhibición de pilotos profesionales protagonizada por Iván Cervantes, Xavi Galindo, Albert Martín y compañía. Precisamente, este último dirigió además varias sesiones de iniciación a la lectura del terreno en conducción off-road, una disciplina clave para mejorar la seguridad y la técnica fuera del asfalto.

Adventure Experience Barcelona estrena con éxito Ametlla Park y pone rumbo a Madrid / Adventure Experience

Adventure Experience Madrid el 20 y 21 de junio en Colmenar Viejo

Con la edición de Barcelona ya convertida en historia, la organización centra ahora todos sus esfuerzos en la próxima cita de Adventure Experience Madrid, que tendrá lugar los días 20 y 21 de junio en la Plaza de Toros de Colmenar Viejo (Madrid).

La edición madrileña contará nuevamente con un intenso programa de actividades, pruebas, formación y charlas motoviajeras con protagonista como Alicia Sornosa y Gustavo Cuervo, además de importantes novedades del segmento Adventure, entre las que destacan las esperadas BMW F 450 GS y Kawasaki KLE 500, a la espera de confirmar la presencia de otros modelos que marcarán la actualidad del mercado durante los próximos meses. Y para amenizar el sábado por la tarde se dará una masterclass de baile country en línea.

Adventure Experience Barcelona estrena con éxito Ametlla Park y pone rumbo a Madrid / Lluis Llurba

Adventure Experience continúa así consolidándose como el gran escaparate nacional del universo Adventure y Maxi Trail, reuniendo a marcas, pilotos y aficionados en torno a una misma pasión: la aventura sobre dos ruedas.

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La entrada es gratuita y se puede descargar a través de la web oficial. En la misma web también encontrarán los enlaces para apuntarse a los cursos de conducción y actividades gratuitas como la Triumph Tracker 400 Challenge y Roadbook Experience.