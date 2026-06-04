El nuevo Audi Q7 se deja ver con una primera foto y recupera un elemento que parecía perdido

Aunque entre los SUV de Audi el Q5 es el más vendido por su equilibrio entre prestaciones, espacio y oferta mecánica, el Audi Q7 no deja de ser un modelo importante para la marca alemana y más ahora que está a punto de renovarse.

Dentro de la oferta de SUV grandes y siete plazas de la marca de los aros, el Audi Q7 se coloca como el más pequeño y el que mejor equilibra el lujo y la funcionalidad. Mide 5,07 metros de largo, 1,97 metros de ancho y 1,74 metros de alto, con una distancia entre ejes de casi 3 metros. La capacidad del maletero empieza en los 865 litros con cinco plazas.

Este es el primer avance del nuevo Audi Q7 y llega al mismo tiempo de lo que ha parecido una filtración en redes sociales, aunque la publicación ya ha sido eliminada. La marca dará a conocer más detalles técnicos, de equipamiento y motorizaciones en los próximos meses, antes de su presentación mundial prevista para el verano de 2026.

Equilibrio entre lujo y funcionalidad

En este verano de 2026, podremos ver el nuevo Audi Q7, que seguirá manteniendo según lo prometido su versatilidad y carácter premium. Desde su lanzamiento en 2005, el Q7 se ha consolidado como una referencia en el segmento de los SUV premium de gran tamaño, una posición que Audi quiere seguir manteniendo con esa nueva generación. Este coche se sumará al Audi Q9, que se convertirá en el buque insignia de la marca cuando se presente mundialmente a principios del segundo semestre del año quitándole la posición como el SUV más grande al modelo que ocupa estas líneas.

Además de representar una evolución del modelo actual, el nuevo Q7 desempeñará previsiblemente un papel clave dentro de la estrategia de electrificación y digitalización de Audi. La tercera generación incorporará las últimas innovaciones de la marca en materia de conectividad, asistentes a la conducción y experiencia digital a bordo, con el objetivo que el modelo siga manteniendo su posición en el segmento de los SUV grandes dentro del catálogo de Audi.

El detalle del nuevo Audi Q7 que todos han notado

En esta primera imagen, además, se ve un detalle muy interesante que no ha pasado desapercibido. Las manetas de las puertas del nuevo Q7 parece que retoman del pasado esa apertura mecánica más tradicional que, al final, a muchos conductores sigue resultando más práctica.

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