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Mitsubishi Outlander PHEV, un SUV de siete plazas, ahora por debajo de los 30.000 euros

La marca ha revisado la oferta comercial y la estructura de precios de la gama para hacer de su SUV híbrido enchufable un producto más atractivo y competitivo.

El Mitsubishi Outlander híbrido enchufable baja de los 30.000 euros con ayudas.

El Mitsubishi Outlander híbrido enchufable baja de los 30.000 euros con ayudas. / Mitsubishi

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Andrea Gil Modrego

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Zaragoza
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Mitsubishi Motors ha anunciado una nueva estructura de precios para el Outlander PHEV con el objetivo de reforzar la competitividad de su SUV híbrido enchufable. Con sus 4,7 metros de largo y su anchura de 1,86 metros, este SUV del segmento D está disponible con siete plazas, una gran habitabilidad y 495 litros de maletero base.

Lanzado en 2013, el Mitsubishi Outlander PHEV se convirtió en el primer SUV híbrido enchufable de producción y tracción total comercializado a nivel global. Más allá de su sistema de propulsión híbrido enchufable, el modelo destaca por ofrecer un elevado nivel de equipamiento desde las versiones de acceso. También incorpora una amplia dotación tecnológica y de conectividad enfocada a mejorar la experiencia de conducción y el confort de los ocupantes.

Autonomía eléctrica de 80 kilómetros

El Mitsubishi Outlander PHEV combina un motor gasolina de 2.4 litros con dos motores eléctricos y un sistema de tracción integral S-AWC (Super All-Wheel Control), una de sus señas de identidad desde su lanzamiento. La potencia conjunta alcanza los 248 CV. Además, puede recorrer entre unos 60 y más de 80 kilómetros en modo totalmente eléctrico, gracias a su batería de 22,7 kWh.

Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV / Mitsubishi

En el interior incorpora una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, instrumentación digital y sistemas de sonido desarrollados junto a Yamaha. El Outlander PHEV destaca por ofrecer desde los acabados de acceso elementos como asistentes avanzados a la conducción, climatización, asientos calefactados y una amplia dotación de seguridad. Las versiones superiores añaden tapicería de cuero, asientos ventilados y equipamiento premium.

A partir de 29.500 euros con descuentos

Con el reajuste de precios de Mitsubishi, el Outlander PHEV cuesta de entrada 29.500 euros, una cifra significativamente competitiva en su segmento. El acabado Black Edition pasa a estar disponible desde 42.400 euros, acercando versiones más equipadas a un mayor número de clientes. A la rebaja en el precio se suma la garantía de Mitsubishi, pero hay que tener en cuenta que en ls cálculos se incluyen los descuentos por PromoFinance y del Plan Auto+.

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Con esta actualización comercial, Mitsubishi refuerza la competitividad del Outlander PHEV y busca consolidar su posición como una de las opciones con mejor relación entre tecnología, equipamiento y precio dentro del segmento de los SUV híbridos enchufables.

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