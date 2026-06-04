Curiosidades
¿Se pueden mezclar neumáticos diferentes? Lo que recomiendan los fabricantes para evitar problemas
Los expertos aconsejan montar siempre neumáticos idénticos, aunque existen algunas excepciones cuando es necesario sustituir solo dos ruedas
Los neumáticos son uno de los elementos más importantes para la seguridad de un vehículo y, sin embargo, muchos conductores se plantean mezclar marcas o modelos diferentes cuando llega el momento de sustituirlos. Ya sea por presupuesto, disponibilidad o desgaste desigual, esta práctica genera dudas y no siempre está recomendada.
Fabricantes como Michelin y Continental coinciden en que lo ideal es que los cuatro neumáticos sean idénticos en tamaño, construcción, índice de carga, velocidad y dibujo de la banda de rodadura. De esta forma se garantiza el comportamiento previsto por el fabricante del vehículo en aspectos como la frenada, la estabilidad o la adherencia.
Cuándo sí es posible combinar neumáticos
Aunque la recomendación general es no mezclar neumáticos distintos, existen situaciones en las que puede hacerse. Si se sustituyen únicamente dos ruedas, los neumáticos montados en un mismo eje deben ser exactamente iguales entre sí, aunque sean diferentes de los del otro eje.
Es decir, los dos neumáticos delanteros pueden ser de una marca y modelo distintos a los traseros, siempre que cada pareja sea idéntica y respete las dimensiones homologadas para el vehículo.
Los expertos recuerdan además que nunca deben mezclarse neumáticos de distinto tamaño en un mismo eje, ya que pueden alterar la dirección, el comportamiento en curva y la eficacia de la frenada.
Atención a los coches con tracción total
La precaución debe ser aún mayor en vehículos equipados con sistemas de tracción total, control de estabilidad o ABS. Estos sistemas trabajan utilizando información constante sobre la velocidad de giro de las ruedas y pueden verse afectados si existen diferencias importantes entre neumáticos.
Por este motivo, algunas marcas recomiendan sustituir los cuatro neumáticos al mismo tiempo. También es importante tener en cuenta la profundidad del dibujo: si se montan neumáticos nuevos junto a otros usados, los que tengan mayor profundidad de banda de rodadura deben colocarse en el eje trasero para mejorar la estabilidad del vehículo.
Aunque mezclar neumáticos puede parecer una solución rápida y económica, los especialistas coinciden en que mantener un conjunto homogéneo sigue siendo la mejor garantía para conservar la seguridad y el comportamiento del coche en cualquier situación.
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