Madrid Río acoge este fin de semana una nueva edición de la feria VEM

La movilidad cero emisiones vuelve a tomar Madrid. Los próximos días 5, 6 y 7 de junio, la Explanada de la Selección Española en Madrid Río (junto al Puente del Rey) albergará la feria Vehículos Eléctricos Madrid (VEM 2026).

El evento, organizado por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) en colaboración con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, se inaugura oficialmente coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente.

La apertura institucional del espacio está programada para este viernes 5 de junio a las 11:30 horas. El acto contará con la presencia de representantes públicos como Joan Groizard, secretario de Estado de Energía; Teresa Parejo, directora general de Estrategia Industrial y de la Pyme; Cristina Aparicio, directora general de Transición Energética de la Comunidad de Madrid; y Lola Ortiz, directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del consistorio madrileño, acompañados por el presidente de AEDIVE, Adriano Mones.

¿Qué se podrá ver y probar?

El encuentro se configura como un escaparate urbano diseñado para acercar la tecnología eléctrica al público general, reuniendo a más de 40 marcas expositoras. El espacio sectorial abarca los siguientes bloques principales:

Vehículos de dos y cuatro ruedas: Exposición de los últimos lanzamientos de coches, motocicletas y soluciones de micromovilidad urbana.

Exposición de los últimos lanzamientos de coches, motocicletas y soluciones de micromovilidad urbana. Infraestructura y energía: Muestra de servicios de recarga pública y doméstica, soluciones de almacenamiento energético y gestión de electricidad eficiente para particulares y empresas.

Muestra de servicios de recarga pública y doméstica, soluciones de almacenamiento energético y gestión de electricidad eficiente para particulares y empresas. Pruebas dinámicas: Zonas de test de conducción (test drives) para que los usuarios experimenten de forma real el comportamiento de los modelos antes de la compra.

Entre las novedades comerciales confirmadas para esta edición destaca la participación de Silence, la firma de movilidad sostenible perteneciente a Acciona. La marca presentará -el mismo viernes a las 11:00 horas en su expositor- su nueva plataforma de personalización estética para el Silence S04, que permitirá a los clientes configurar el exterior con diferentes gamas cromáticas, números e iconos.

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Asimismo, la compañía pondrá a disposición de los asistentes unidades de prueba tanto de este vehículo urbano como de la nueva motocicleta Silence S02, disponible también en su homologación de ciclomotor.