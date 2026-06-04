El fabricante chino GAC desembarca en el mercado español con el AION V y el AION UT

El grupo automovilístico chino GAC (Guangzhou Automobile Group) ha comenzado oficialmente su expansión en España tras designar al Grupo Invicta como su importador oficial.

Fundada en 1997 y posicionada actualmente como el quinto fabricante en su mercado de origen, la firma estatal inicia sus operaciones comerciales con 29 puntos de venta en el territorio peninsular. Las previsiones de la distribuidora contemplan ampliar la red hasta los 45 centros a finales de 2026, dar el salto a los archipiélagos y alcanzar los 58 puntos durante el ejercicio 2027.

GAC AION UT / GAC

Estructura operativa en España

Para evitar los riesgos logísticos del transporte marítimo y agilizar las entregas, GAC ha optado por una estrategia de producción local. Los dos primeros modelos eléctricos destinados al mercado español se ensamblarán en las instalaciones que la firma Magna Steyr opera en Graz (Austria).

La estructura de posventa se gestionará mediante una plataforma digital propia y se apoyará en el Centro Europeo de Distribución de Piezas de Róterdam (Países Bajos), operativo desde 2025, además de un almacén central de Invicta en España con 30.000 referencias de repuestos. El compromiso de la organización es resolver las incidencias con vehículos inmovilizados en un plazo de 24 a 72 horas.

Interior del GAC AION V / GAC

Respecto a las coberturas oficiales, la gama de vehículos eléctricos dispondrá de una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros (asegurando que la batería retenga al menos el 70% de su capacidad), mientras que las variantes de gasolina e híbridas ofrecerán 5 años o 150.000 kilómetros. El mantenimiento programado se establece cada dos años o 30.000 kilómetros.

La planificación del grupo contempla la introducción de cinco modelos a lo largo de 2026 (añadiendo más adelante el modelo de gasolina GS4 y los híbridos enchufables S7 y E9) hasta consolidar un catálogo de ocho vehículos en 2027. Las dos primeras apuestas comerciales de la marca son el GAC AION V y el GAC AION UT.

GAC AION V

Se trata de un SUV del segmento medio con 4,60 metros de longitud desarrollado sobre una arquitectura puramente eléctrica. Incorpora un motor de 150 kW (204 CV) y una batería de 75,26 kWh con tecnología de protección multicapa. Homologa una autonomía de 510 kilómetros en ciclo combinado WLTP y hasta 708 kilómetros en recorridos urbanos. Su sistema de carga rápida permite pasar del 10% al 80% de la energía en 24 minutos.

GAC AION UT / GAC

En materia de seguridad, el vehículo cuenta con siete airbags y ha obtenido las cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP 2025. Su precio en España arranca en los 28.195 euros para el acabado Premium y en 30.795 euros para la versión Luxury (tarifas vinculadas a condiciones de financiación que incluyen las aportaciones del Plan Auto+ y los certificados CAES).

GAC AION UT

Este utilitario compacto mide 4,27 metros de longitud y cuenta con una distancia entre ejes de 2,75 metros, ofreciendo un maletero que oscila entre los 440 y los 1.600 litros de capacidad. Ha sido co-diseñado en el centro avanzado de GAC en Milán y equipa un bloque eléctrico de 150 kW (204 CV) con 210 Nm de par motriz, logrando acelerar de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos.

GAC AION V / GAC

Su batería de litio-ferrofosfato (LFP) posee 60 kWh de capacidad, firmando una autonomía WLTP de 430 kilómetros en ciclo combinado y 620 kilómetros en ciudad. Admite recarga en corriente alterna de hasta 11 kW y carga rápida en corriente continua de hasta 87 kW (del 30% al 80% en 24 minutos), además de incluir tecnología bidireccional V2L para alimentar dispositivos externos. El equipamiento de serie incorpora asistentes de conducción de Nivel 2, pantalla central de 14,6 pulgadas, techo solar panorámico y portón trasero eléctrico.

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El desembarco del Grupo GAC en España plantea una estrategia que va más allá de la simple importación de vehículos, apostando por la producción localizada en Europa junto a Magna Steyr y una sólida estructura de posventa de la mano del Grupo Invicta. Con una competitiva política de precios, modelos adaptados al entorno urbano y una garantía de hasta ocho años, el fabricante asiático introduce una propuesta que busca derribar las barreras tradicionales de confianza y consolidarse a largo plazo en el mercado nacional de la movilidad eléctrica.