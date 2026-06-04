¿Por qué se enciende el testigo del airbag y qué debes hacer para solucionarlo?

Los airbags forman parte de los sistemas de seguridad más esenciales de cualquier vehículo. Sin embargo, como ocurre con cualquier otro componente, no están exentos de fallos. Cuando algo no funciona correctamente, el coche lo indica encendiendo el testigo del airbag en el panel de instrumentos.

Si te encuentras con esta situación, debes saber que el vehículo seguirá funcionando y podrás circular. Aun así, desde el punto de vista de la seguridad, lo más recomendable es acudir a un taller lo antes posible.

Airbag de un coche / archivo

Un elemento clave que muchas veces pasamos por alto

Con el paso del tiempo, el airbag ha dejado de percibirse como un extra destacado, principalmente porque se ha convertido en un equipamiento estándar, al igual que otros sistemas como el ABS o el ESP. Hoy en día, muchos conductores prestan más atención a elementos tecnológicos o estéticos, como pantallas o iluminación interior, olvidando la importancia real de estos sistemas de protección.

Sin embargo, su relevancia sigue siendo fundamental. Por eso, cuando el testigo se enciende, no debe ignorarse. Este aviso implica dos problemas importantes: por un lado, existe la posibilidad de que el airbag no funcione en caso de accidente; por otro, el vehículo no superará la ITV con esta luz activa.

Airbag del coche sin saltar / archivo

Motivos habituales por los que se enciende el testigo

Existen varias causas que pueden provocar este aviso. Algunas son más sencillas de lo que parecen. Por ejemplo, al mover los asientos, es posible que se aflojen o desconecten las conexiones eléctricas situadas debajo. Si esto ocurre, el sistema detecta que el airbag no recibe corriente y activa el testigo.

Este tipo de fallo es más frecuente en coches donde varias personas ajustan el asiento con frecuencia o en vehículos con cierto tiempo de uso. En ocasiones, basta con revisar y asegurar correctamente esas conexiones.

Otra posible causa es el desgaste o rotura del anillo del airbag, una pieza ubicada en el volante que permite mantener la conexión eléctrica mientras se gira. Cuando falla, es necesario sustituirla para que el sistema vuelva a funcionar correctamente.

También puede influir el estado de la batería. Si el voltaje es demasiado bajo, el sistema puede registrar errores aunque el airbag esté en buen estado. En estos casos, es necesario utilizar una herramienta de diagnosis para eliminar el fallo registrado.

Etiqueta de seguridad del airbag en un coche / Pixabay

No lo dejes pasar y evita riesgos

Cada vez que se enciende este testigo, es fundamental realizar un diagnóstico para identificar el origen exacto del problema. Ignorarlo no es una opción segura.

Además, conviene recordar que el airbag no es un componente que se deba manipular sin conocimientos. Funciona mediante un sistema pirotécnico que puede activarse accidentalmente, lo que supone un riesgo serio de lesiones.

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Por eso, si no cuentas con la experiencia ni las herramientas adecuadas, lo más sensato es dejar la reparación en manos de profesionales cualificados. Tu seguridad, y la de quienes viajan contigo, depende de ello.