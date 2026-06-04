BMW M2 con M xDrive: el deportivo compacto estrena tracción total por primera vez

BMW amplía la gama del M2 con una importante novedad para 2026. El nuevo BMW M2 con M xDrive incorpora por primera vez el sistema de tracción total de la división M, una tecnología que hasta ahora no estaba disponible en el deportivo compacto de altas prestaciones de la marca alemana.

Este sistema permite distribuir de forma inteligente la potencia entre ambos ejes para mejorar la motricidad, la estabilidad y la capacidad de aceleración, sin renunciar al carácter deportivo y al comportamiento de propulsión trasera que caracteriza al BMW M2.

480 CV y más aceleración

El rasgo más llamativo del nuevo modelo es que mantiene una configuración claramente orientada al eje trasero. En condiciones normales funciona como un coche de propulsión, enviando toda la potencia a las ruedas posteriores, mientras que el eje delantero solo entra en acción cuando es necesario para maximizar el agarre. Además, incluye un modo 2WD que permite conducir únicamente con tracción trasera y el control de estabilidad desconectado.

BMW M2 con M xDrive / BMW

Bajo el capó se encuentra el conocido motor de seis cilindros en línea y 3.0 litros con tecnología BMW M TwinPower Turbo, que desarrolla 480 CV y 600 Nm de par. Una de las grandes incorporaciones técnicas es la nueva tecnología BMW M Ignite, un sistema de combustión por precámara derivado de la competición que mejora la eficiencia en situaciones de alta carga y ayuda a cumplir la futura normativa europea Euro 7 sin afectar al rendimiento ni a la respuesta del motor. Registra un consumo combinado de entre 10,3 y 10,4 l/100 km según el ciclo WLTP, con emisiones de CO₂ de entre 233 y 235 g/km

Gracias a la combinación del motor turboalimentado, el sistema M xDrive y el diferencial activo M, el BMW M2 mejora sus prestaciones. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos, cifra que se reduce a 3,4 segundos utilizando el método rollout. El 0 a 200 km/h se completa en 12,8 segundos, mientras que la velocidad máxima está limitada electrónicamente a 250 km/h y puede aumentar hasta los 285 km/h con el paquete opcional M Driver.

De serie incorpora la transmisión automática M Steptronic con Drivelogic, llantas de 19 pulgadas en el eje delantero y de 20 pulgadas en el trasero, además de un sistema de frenos M Compound con pinzas fijas de seis pistones delante y de un pistón detrás. Los neumáticos específicos para circuito estarán disponibles como opción.

Para final del verano

BMW M2 con M xDrive / BMW

En el apartado de personalización, BMW ofrecerá cinco colores metalizados, tres acabados sólidos y seis opciones BMW Individual. Entre ellas destaca el estreno del color Borusan Turkish Blue en la gama M2, una tonalidad exclusiva que refuerza su carácter deportivo.

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El nuevo BMW M2 con M xDrive comenzará su producción en agosto de 2026 en la planta mexicana de San Luis Potosí. Estados Unidos, Alemania y China serán sus principales mercados, aunque su comercialización arrancará a finales del verano de 2026.