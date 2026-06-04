Los Papamóvil de León XIV: así se moverá por España

España está ultimando los detalles para vivir algunos de los días más importantes en años. Del 6 al 12 de junio, el papa León XVI visitará nuestro país por primera vez desde que fue elegido sucesor del Papa Francisco el pasado 8 de mayo, tras su fallecimiento. Durante su estancia, el pontífice visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, y pronunciará 12 intervenciones, cinco homilías y cinco saludos. Para ello, León XIV usará estos Papamóviles que ya están en nuestro país.

El Papamóvil más seguro hasta el momento era español

La historia del papamóvil cambió por completo el 13 de mayo de 1981. El Papa Juan Pablo II sufrió un atentado cuando circulaba en el papamóvil, recibiendo cuatro disparos, pero se recuperó. Hasta ese momento, los vehículos del pontífice iban descubiertos, pero con este incidente, los papamóviles cambiaron para siempre.

En Linares (Jaén), se fabricó un Land Rover Santana modelo 109 modificado, porque se le incorporó una cristalera en la parte trasera, y así el Papa podía seguir teniendo contacto visual con los devotos sin estar expuesto a posibles atentados. No se sabe exactamente cuántos viajes realizó Juan Pablo II con este Land Rover Santana, pero existen fotografías de los años 80, que documentan que el entonces Papa se trasladó con el Santana durante una gira por Colombia y actualmente este vehículo está expuesto en los Museos Vaticanos.

El Land Rover Santana modelo 109 utilizado como Papamóvil / Museo Vaticano

El Papamóvil español de Seat hecho en tan solo dos semanas

El Papa Juan Pablo II realizó su primera visita oficial a España en 1982. El pontífice iba a celebrar los principales actos del viaje en los estadios del Real Madrid y el FC Barcelona, pero el Mercedes-Benz 600 adaptado, el Papamóvil oficial de entonces, no cabía por las puertas del Santiago Bernabéu y el Camp Nou, durante las comprobaciones previas. Esto era un problema que Seat solucionó en tan solo dos semanas.

El Vaticano se puso en contacto con el Gobierno español para buscar una solución al problema. Y esa solución estaba en Seat. Un grupo de técnicos especializados se encargaron de llevar a cabo el proyecto en la fábrica de Zona Franca (Barcelona). Partiendo de un Seat Panda, lo transformaron en un pick-up, sin ventanillas laterales y con el parabrisas abatible. Además, lo pintaron de blanco y montaron una estructura de barras acolchadas para que el Papa se sujetara, y una pequeña plataforma desmontable en la parte trasera para facilitar el acceso a la plataforma interior reforzada.

El Papamóvil de Seat / Seat

En el interior, el Papamóvil también montaba elementos del Panda Marbella, como el volante, la consola central y los asideros de las puertas. Los dos asientos delanteros eran los del Panda normal, tapizados en blanco y sin reposacabezas, para dejar totalmente diáfana la visión de la plataforma posterior. Otro detalle es que el retrovisor interior está montado sobre el salpicadero, para seguir siendo operativo si se circula con el parabrisas abatido.

El Papamóvil de Seat montaba un motor gasolina 4 cilindros en línea que daba una potencia máxima de unos 45 CV a 5.600 rpm. Utilizaba una caja manual de 4 velocidad más la marcha atrás y alcanzaba una velocidad máxima de aproximadamente 138 km/h. El Papamóvil utilizado por Juan Pablo II en el Santiago Bernabéu y en el Camp Nou medía 3,38 metros de largo, 1,46 de ancho y 1,7 metro de alto, y pesaba 695 kilos. El Seat Panda Papamóvil estaba preparado a tiempo para acompañar al Papa el 3 de noviembre en Madrid y el 7 de noviembre en Barcelona. Actualmente, el Papamóvil de Seat se encuentra en la colección de Seat Históricos y goza de fama mundial.

El Papa Juan Pablo II montado en el Papamóvil de Seat / Seat

Así son los Papamóvil que utilizará el Papa León XIV en España

León XIV no usará su Papamóvil habitual durante la visita a nuestro país. El Mercedes-Benz Clase G 100% eléctrico, utilizado previamente también por el Papa Francisco, tiene una autonomía de más de 450 kilómetros y equipa una batería de 116 kWh. Además, se puede leer en la matrícula SV1 (Estado de la Ciudad del Vaticano y el número 1), porque es el vehículo reservado exclusivamente para el Papa.

El pasado 31 de mayo, un avión de la Fuerza Aérea española transportó a nuestro país los vehículos que acompañarán al pontífice en la visita: Mercedes 500 (Madrid y Gran Canaria), Isuzu D-Max (Barcelona) y uno de los buggies, aunque usará tres. Estos buggies, dos de ellos preparados en Madrid y Tenerife, son eléctricos y se parecen a carritos de golf. Estos ‘mini Papamóviles’ se utilizarán solamente para actos reducidos.

Papamovil Isuzu / Policia Nacional

El Mercedes G 500 de la generación W463 equipa un motor V8 atmosférico de 5.0 litros gasolina, con 296 caballos de potencia. Además, la zona trasera del Papamóvil se ha diseñado sin techo y se ha sustituido el tradicional banco por un asiento individual situado en posición central. Esta plaza es regulable en altura y dispone de un mecanismo que le permite girar, para facilitar al Papa León XIV que se mueva hacia diferentes direcciones y mantener un contacto más cercano con los fieles durante sus desplazamientos.

En Barcelona, León XIV utilizará un Isuzu D-Max para desplazarse. Esta pick-up equipa un motor 3.0 litros turbodiésel de 190 caballos de potencia y 450 Nm de par máximo. El Papamóvil Isuzu D-Max mide aproximadamente 5,3 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,8 de alto, y pesa alrededor de dos toneladas.

Además, el papamóvil cuenta con una serie de modificaciones. El asiento del pontífice está situado en la parte trasera, que se encuentra abierta y elevada, como de costumbre, para que León XIV pueda mantener un contacto más cercano durante las ceremonias. Delante y detrás de la posición del Papa hay cristales blindados, y en la parte trasera se encuentran unos escalones para facilitar el acceso a la pick-up, con una pequeña barandilla a ambos lados.