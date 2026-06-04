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¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en mayo de 2026

Te detallamos cuáles fueron los 5 vehículos eléctricos favoritos de los conductores españoles en el quinto mes del año

¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en mayo de 2026

¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en mayo de 2026 / Tesla

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Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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Las tecnologías de movilidad sostenible siguen ganando adeptos a un ritmo sobresaliente en el mercado español. Durante el mes de mayo, las ventas de vehículos electrificados (que engloban turismos, cuadriciclos, comerciales, industriales y autobuses eléctricos e híbridos enchufables) alcanzaron las 28.302 unidades, lo que supone un incremento del 20,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior y una cuota de mercado del 21,4%.

Si ampliamos el foco a todo el universo de vehículos alternativos (electrificados, híbridos convencionales y de gas), el crecimiento en mayo fue del 14% con 85.732 unidades, lo que representa el 64,8% del mercado general. En lo que va de ejercicio, este ecosistema ya suma 388.521 operaciones.

Estos han sido los 5 vehículos eléctricos más vendidos en mayo de 2026:

1.Tesla Model 3

Tesla Model 3

Tesla Model 3 / Tesla

En el mes de mayo, el vehículo eléctrico más vendido fue el Tesla Model 3, con 1.182 matriculaciones.

2.Toyota C-HR+

El nuevo Toyota C-HR+ llega con dos versiones.

Toyota C-HR+ / Toyota

En segundo lugar se encuentra el Toyota C-HR+, con 692 matriculaciones.

3.BYD Dolphin Surf

byd dolphin actualización

BYD Dolphin / BYD

Cerrando el podio, el BYD Dolphin Surf tuvo 587 matriculaciones en el mes de marzo.

4.Tesla Model Y

Tesla Model Y Standard

Tesla Model Y / Tesla

El Tesla Model Y, en cuarto lugar, tuvo 505 matriculaciones.

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Kia EV3

Kia EV3 / Kia

El Kia EV3, en quinto lugar, tuvo 495 matriculaciones.

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