¿Cómo ha llegado Seat Martorell a ser una instalación clave en la producción de coches eléctricos?

La puesta en marcha de la producción en serie del Cupra Raval y del Volkswagen ID.Polo en la fábrica de Martorell representa una nueva era para la planta española y para el sector. No ha sido un camino fácil ni exento de complicaciones, contando de por medio con una pandemia, la del coronavirus.

A partir de hoy la planta de Seat S.A. se convertirá en referente productivo y tecnológico para el despegue definitivo de la electrificación en nuestro país. Para llegar a ello se han tomado decisiones estratégicas y económicas importantes, con varias fechas que pasarán a la historia.

Clave en el grupo

Han pasado siete años desde que Luca de Meo anunciara la llegada de Cupra como marca y de la adjudicación a Martorell de la producción de vehículos eléctricos pequeños del Grupo Volkswagen. Fue en 2019. La carrera hacia la electrificación de Martorell había empezado y lo haría de la mano de Wayne Griffiths, sucesor del italiano.

Seat estrena el Test Center Energy en Martorell. / Seat

El 28 agosto de 2020 se pusieron los cimientos en la fábrica con la puesta en marcha del Electromobility Learning Center (eLC) en un edificio de 400 metros cuadrados (con proyección de ampliar, ya que contaba con una escalera que moría en el techo). Allí se iban a formar los empleados de Seat de cara a la inminente llegada de la electrificación. El 15 de diciembre de 2021 se inauguró en una zona próxima el Test Center Energy (TCE), el centro de test y validación de baterías, una instalación que costó 7 millones de euros sobre una superficie de 1.500 metros cuadrados. Un paso más. Todo iba tomando forma.

Imagen recreada de la Gigafactoria de Powerco / Volkswagen

El 9 de noviembre de 2022, en una reluciente Casa Seat, se presentó el Proyecto Future Fast Forward en el que el Grupo Volkswagen y otras empresas asociadas iban a invertir 10.000 millones de euros en la electrificación de las plantas españolas de Seat y Volkswagen, y en la construcción de una Gigafactoría de producción de baterías en Sagunt (Valencia), en la que es la mayor inversión industrial de la historia de España. Tres mil millones se iban a destinar a electrificar la fábrica de Martorell, mil millones para la de Landaben (Navarra) y cerca de 4.500 millones para construir el centro de Powerco en Sagunt. Decisión estratégica y clave para el futuro.

Las baterías, esenciales

El 17 de marzo de 2023, su majestad el Rey Felipe VI puso la primera piedra de la Gigafactoría de Sagunt, un centro de producción de celdas de baterías que debería empezar a fabricar modelos preserie en septiembre de este año 2026 y cuya producción en serie está prevista para julio de 2027. La historia futura de Seat Martorell no se entendería sin la planta de baterías valenciana.

Inicio construccion planta Baterías de Sagunt / Jorge Gil (Europa Press)

Las baterías llegarán a Martorell en tren. No obstante, las baterías que hoy se empiezan a montar en el Raval y el ID.Polo llegan desde Alemania, desde Salzgitter. No son las de LFC (litio-fosfato) para las baterías pequeñas, sino que son NMC (níquel-manganeso) para baterías de 52 kWh de capacidad, las más grandes. Aunque eso es otra historia.

Planta de ensamblaje de baterías de Seat S.A. en Martorell / Seat

En marzo de 2024 el Rey Felipe VI visitó las obras de la nueva planta de ensamblaje de baterías y el 12 de diciembre de 2025 se inauguró la instalación. El Taller 20. Se trata de una planta industrial de 64.000 metros cuadrados capaz de producir 1.200 packs al día, con una producción anual de 300.000 unidades.

Inauguracion planta ensamblaje baterías de Seat / David Zorrakino (Europa Press)

Las celdas llegan en tren al nuevo Taller 20, aunque antes deben superar un desnivel de 15 metros por carretera para llegar al emplazamiento. En la planta se ensamblan físicamente junto a los sistemas de refrigeración y control, para crear el paquete definitivo que se monta en la Línea 1 del Cupra Raval y el Volkswagen ID.Polo.

El Seat eléctrico

Ha sido una trayectoria larga, que empezó con Luca de Meo, siguió Wayne Griffiths y rematará hoy Markus Haupt. Por ahora. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 pasarán a la historia de Seat y su electrificación. Pero la carrera hacia el futuro eléctrico en Martorell no acabará ahí. Porque habrá más. Solo acaba de empezar.

Seat el Born / Seat

El hecho de que tanto el Cupra Raval como el Volkswagen ID.Polo arranquen producción con baterías de 52 kWh y tecnología química de NMC puede que no sea casual. Eso hace que los coches se lancen con las versiones altas de gama (que permiten un mayor beneficio por unidad), además de por el hecho de que las baterías de LFP son las que deberían llegar primero desde Sagunt (y eso no sucederá hasta 2027). Esa ventana temporal puede ser un beneficio para que pronto veamos el primer Seat 100% eléctrico. Bueno, como prototipo ya lo vimos en 2019, se llamaba Seat el_Born, aunque acabó siendo Cupra.

El Cupra Raval se está empezando a vender (con las versiones VZ Extreme, Dynamic y Dynamic Plus) como rosquillas, sobre todo en países del centro y norte de Europa, lo que induce a pensar que no hay prisa por montar las baterías más pequeñas (LFP). Y también puede suponer una ventana abierta a la producción del ansiado Seat eléctrico que afiance la marca. Para ello tiene un nombre icónico que encajaría a la perfección. Por tamaño y por historia: el Seat Ibiza. Todo se andará.

Noticias relacionadas

La planta es muy grande, tecnológicamente avanzada y debe ser rentable. Con tres modelos eléctricos aún no es suficiente, ante el posible punto y final de los modelos de combustión, más pronto que tarde. Quedan en producción Cupra Formentor, Seat/Cupra León , Seat Arona y Seat Ibiza. ¿Veremos algún coche de origen chino sacando la cabeza en Martorell? ¿Veremos algún vehículo militar?. También se andará.