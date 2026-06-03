El presidente de la República italiana se pasea en un exclusivo Lancia Flaminia Presidenziale

Con motivo de la celebración del día de la República de Italia, el presidente, Sergio Matarella, se subió a un coche tan único como especial para completar el desfile militar. El Lancia Flaminia Presidenziale es uno de esos coches que no se entienden solo desde la mecánica, sino desde la historia y el protocolo.

Se trata de una versión extremadamente especial del Lancia Flaminia creada a comienzos de los años 60 como vehículo oficial de la presidencia de la República Italiana. El primer ejemplar se presentó en 1960, en un momento en el que Italia buscaba proyectar elegancia, modernidad y prestigio en sus actos de Estado. Fue un encargo directo para desfiles y visitas oficiales, no un coche pensado para la calle ni para producción en serie.

El Lancia Flaminia Presidenziale, de la mano de Pininfarina

Toma como base la del Lancia Flaminia 335, la variante de batalla larga del modelo, sobre la que Pininfarina desarrolló una carrocería completamente a medida. El resultado es una limusina descapotable de uso ceremonial, concebida para que el jefe de Estado pudiera ser claramente visible durante los desplazamientos oficiales. De hecho, su diseño abierto o tipo landaulet respondía a una idea muy concreta: el coche como “escenario móvil” más que como medio de transporte.

Lancia Flaminia Presidenziale. / Lancia

En cuanto a dimensiones, el coche superaba los 5,4 metros de longitud y contaba con una distancia entre ejes de 335 centímetros (de ahí el nombre del modelo, Flaminia 335). Esa gran batalla permitía un habitáculo trasero muy amplio, diseñado específicamente para actos institucionales, con asientos de cuero, configuración flexible para varios ocupantes y detalles pensados para la comunicación durante los eventos oficiales.

A nivel mecánico, el Flaminia Presidenziale montaba un motor V6 a 60 grados de 2.5 litros, uno de los más refinados de Lancia en aquella época. Entregaba entre 100 y 120 caballos de potencia, suficientes para mover un conjunto que superaba ampliamente las dos toneladas de peso. Aunque su finalidad no era ser rápido, sí podía alcanzar los 160 km/h. La transmisión era manual de cuatro velocidades y la tracción, por supuesto, trasera.

Un coche hecho escenario (de Estado)

Su comportamiento dinámico estaba más enfocado al confort que a la deportividad y, en concreto, al confort a bajas velocidades, no en vano era un 'coche de paseo.' Aapoyado en soluciones técnicas bastante avanzadas para su época, contaba con suspensión delantera independiente y un eje trasero tipo De Dion, que ayudaba a mantener la estabilidad incluso con la carrocería alargada y el peso adicional. Esta base técnica es una de las razones por las que Lancia fue considerada una marca tan innovadora durante gran parte del siglo XX.

Lancia Flaminia Presidenziale. / Lancia

Aunque hoy hablaríamos de blindaje o sistemas electrónicos de seguridad, en los años 60 la lógica era completamente distinta. El Lancia Flaminia Presidenziale no incorporaba sistemas de seguridad modernos, sino que dependía de la escolta, la planificación del convoy y la robustez estructural del vehículo. Incluía elementos básicos como interfono entre el conductor y los ocupantes y sistemas de radio, más orientados a la coordinación que al entretenimiento.

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En conjunto, el Lancia Flaminia Presidenziale es más que un automóvil: es un símbolo rodante de la Italia de posguerra, donde el diseño, la ingeniería artesanal y el protocolo se unían para construir una imagen de Estado. Hoy se considera una pieza histórica y de colección, de hecho, desde 1961, la Lancia Flaminia Presidenziale es el coche histórico oficial del Quirinale. Ha acompañado a jefes de Estado, soberanos e internacionales durante visitas oficiales a Italia, incluyendo a la reina Isabel II de Inglaterra, John Fitzgerald Kennedy y Charles De Gaulle.