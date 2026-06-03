Illa y Sánchez protagonizan el arranque de la producción del Cupra Raval en Martorell: "Es un proyecto clave para democratrizar el coche eléctrico"

Será como poner una marcha más. Hoy se ha puesto en funcionamiento (por así decirlo) la Línea1 en el Taller 10 de la planta de Seat en Martorell tras año y medio, parada. En 2024 se trasladaron sus últimos inquilinos (el Seat Ibiza y el Seat Arona) y hasta hoy no ha vuelto a recuperar la actividad total tras su remodelación.

El acto de 'enchufarse' lo han protagonizado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompañados de otras autoridades entre las que destacan, por su autoridad en la materia, el CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt, el CEO de Volkswagen, Thomas Schäfer, y el que los dirige a ambos en el Grupo Volkswagen, su CEO Oliver Blume. También fueron protagonistas los trabajadores, que arroparon la ceremonia de inicio de producción.

Adaptación quirúrgica

La visita a la línea de montaje ha sido rápida, y es que en esta jornada de puesta en marcha de la producción del Cupra Raval y del Volkswagen ID.Polo curiosamente no había empleados trabajando ni maquinaria en funcionamiento. Los modelos en la línea, casi de exposición, eran los primeros que ya se están produciendo desde hace meses, aunque solo lo hacen en turno de mañana (el turno de tarde empezará en unas semanas). Eso sí, conviven el Cupra y el Volkswagen, de todos los colores. Cinco del Raval y siete para el ID.Polo.

Inicio de la producción del Cupra Raval y del Volkswagen ID. Polo en la planta de Seat de Martorell. Visita al taller 10 donde se ensamblan los cupra, previo al acto que marca el inicio de la fabricación de los nuevos vehículos eléctricos del grupo, en Martorell, a 3 de junio de 2026. Manu Mitru | EPC / MANU MITRU / EPC

Adaptar la Linea 1 a la producción de vehículos eléctricos ha sido un trabajo minucioso, casi quirúrgico, ya que sus vecinos de la Línea 2, Seat y Cupra León y el Cupra Formentor, no podían dejar de fabricarse. Hoy por fin se respira ambiente fabril total, el de las grandes ocasiones, y ya conviven bajo el mismo techo del Taller 10 con sus nuevos compañeros: el Cupra Raval, el Volkwagen ID.Polo. Cuando la línea está en plena producción será capaz de asumir 2.500 coches al día. Los responsables de la planta reconocen que pese al inicio tardío de la producción de eléctricos, es posible que este año el volumen de fabricación crezca respecto al pasado año, superando así las 470.000 unidades.

Markus Haupt, Salvador Illa, Pedro Sánchez, Oliver Blume y Thomas Schäfer en Martorell / Manu Mitru / MANU MITRU

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó 'volando' tras su participación en las jornadas del Cercle d'Economía y no perdió la ocasión de felicitar a todos por la plasmación de un proyecto "histórico para el país". Ha destacado que "la colaboración público-privada lleva tiempo produciéndose en España, incluso antes de la pandemia, y ha sido clave para la transformación del sector tanto en este país como en Europa. Es la mejor estrategia para ser sostenibles y con ello crear palancas que generen empleo y atraigan inversiones". Sánchez a concluido su discurso lanzando la petición de poder probar alguno de los dos modelos. No ha obtenido respuesta, por ahora.

Salvador Illa, president de la Generalitat, volvió a hacer hincapié en la importancia de un proyecto industrial como el que ha llevado a cabo Seat y el Grupo Volkswagen, con la clave puesta en Catalunya. "Aquí, en la Zona Franca, en 1953 se fabricó el primer coche 'made in Spain' y aquí también, hoy, se inicia la producción del primer coche eléctrico de la marca. Esto demuestra que si Catalunya progresa, España progresa", ha recalcado. Para Illa la "democratización del vehículo eléctrico es clave. Porque el coche eléctrico no es un lujo, es un beneficio, y estamos en el camino de conseguirlo". Y ha recordado que comprar un coche eléctrico hecho en Catalunya, en España, "es un acto de responsabilidad y patriotismo".

Proyecto global

Oliver Blume, CEO del Grupo Volkwagen, ha querido poner en valor el evento de hoy. "Nuestro objetivo es acelerar el impulso de la electrificación en Europa. Estamos invirtiendo miles de millones para convertir a España en un hub de la electromovilidad, y estamos dejando algo muy claro: aunque la competencia global se intensifica, creemos en nuestro mercado local, Europa; nuestra familia de coches eléctricos urbanos será de Europa y para Europa. Es crucial aprovechar este impulso con una estrategia clara ‘Made in Europe’ que garantice competencia en igualdad de condiciones y que refuerce la base industrial europea", ha comentado. Blume ha reconocido que la planta "puede asumir nuevos productos", pudiendo ampliar el número de modelos que se producen con esta plataforma. Tal vez a Audi, o con un Seat.

Inicio de la producción del Cupra Raval y del Volkswagen ID. Polo en la planta de Seat de Martorell. Visita al taller 10 donde se ensamblan los motores eléctricos de los cupra, previo al acto que marca el inicio de la fabricación de los nuevos vehículos eléctricos del grupo, en Martorell, a 3 de junio de 2026. Manu Mitru | EPC / MANU MITRU / EPC

El CEO de Cupra y Seat, Markus Haupt, era quien jugaba en casa. El directivo, cuyo paso por la vicepresidencia de producción de Seat y Cupra hace unos años le convierte en voz de referencia en la llegada de estos dos modelos, ha señalado que "lo que celebramos hoy es mucho más que el inicio de producción de dos coches; es un hito para Seat y Cupra. Con estos dos modelos demostramos nuestra capacidad para liderar y dar forma al futuro de la movilidad".

Para Haupt el hecho de fabricar aquí modelos eléctricos va más allá del simple volumen de producción: "Hemos completado nuestra transformación, con una inversión de más de 3.000 millones de euros en Martorell y con ello queremos impulsarun profundo cambio cultural para convertirnos en una potencia industrial. La electrificación es el camino y estamos listos para abanderar ese cambio para Europa desde España", admite el CEO de Seat y Cupra.

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Thomas Schäfer, por su parte, CEO de la marca Volkswagen, también se mostró satisfecho por la puesta en marcha de la producción. "Tenemos una plataforma compartida que mejora la competitividad en el segmento de acceso, lo que genera un ahorro de costes de 600 millones de euros, al tiempo que ofrece cuatro modelos claramente diferenciados (en referencia a Cupra Raval, Volkswagen ID.Polo, Volkswagen ID.Cross y Skoda Epiq)", ha puesto en valor el directivo alemán.