El nuevo BMW Serie 7 sube al nivel de la Neue Klasse y mantiene un motor diésel con etiqueta Eco

El renovado BMW Serie 7 refuerza su posición como escaparate tecnológico de BMW y lo hace incorporando tecnologías derivadas de la filosofía Neue Klasse, la que dio lugar al BMW iX3, una mayor electrificación y una experiencia digital muy avanzada.

Las novedades se centran en tecnología de la conducción, sistema de entretenimiento y también en la electrificación, con varias opciones híbridas enchufables y 100% eléctricas aprovechando la nueva arquitectura desarollada por BMW, manteniendo también una opción diésel.

Nuevo sistema BMW Panoramic iDrive

Empezando por el exterior, el nuevo BMW Serie 7 adopta una imagen más robusta y tecnológica gracias a un frontal de diseño monolítico, una parrilla iluminada BMW Iconic Glow, nuevos faros de cristal y una oferta ampliada de personalización con más de 500 combinaciones de colores y acabados.

Nuevo BMW Serie 7 / BMW

Entre las principales novedades en tecnología destacan el sistema BMW Panoramic iDrive y el nuevo sistema operativo BMW Operating System X, que introducen una experiencia digital más avanzada mediante una proyección de información a lo largo del parabrisas, una pantalla central de 17,9 pulgadas y una pantalla para el acompañante de serie. También estrena un volante con tecnología "Shy Tech", cuyos controles se iluminan únicamente cuando son necesarios. En el apartado de confort y entretenimiento, la BMW Theatre Screen de 31,3 pulgadas con resolución 8K ahora incorpora una cámara integrada para videoconferencias asociada a un sistema de sonido Bowers & Wilkins con 36 altavoces y audio 4D.

Nuevo BMW Serie 7 / BMW

En materia de asistencia a la conducción, incorpora nuevas funciones avanzadas como Entry-to-Exit en autopista y Address-to-Address en ciudad, integradas en el sistema BMW Symbiotic Drive. Estas permiten una interacción más natural entre conductor y vehículo, incluyendo conducción sin manos en determinadas condiciones, cambios automáticos de carril y asistencia en maniobras urbanas como giros, rotondas o semáforos. En conjunto, el nuevo Serie 7 refuerza su posición como el modelo más tecnológico de BMW y como banco de pruebas para las innovaciones que llegarán progresivamente al resto de la gama.

BMW Serie 7: eléctrico, PHEV y diésel

La gama mecánica del nuevo BMW Serie 7 está compuesta por versiones 100% eléctricas, híbridas enchufables y una variante diésel con tecnología de hibridación ligera de 48 voltios. La oferta eléctrica incluye los BMW i7 50 xDrive, i7 60 xDrive e i7 M70 xDrive, todos ellos equipados con tracción total eléctrica xDrive y una batería de 112,5 kWh. El i7 50 xDrive homologa una autonomía de hasta 728 kilómetros según el ciclo WLTP, mientras que el i7 60 xDrive alcanza hasta 727 kilómetros.

Nuevo BMW Serie 7 / BMW

Por su parte, el i7 M70 xDrive, la versión más prestacional de la gama eléctrica, desarrolla 680 CV y 1.100 Nm de par máximo, con una autonomía de hasta 686 kilómetros WLTP. Todos admiten cargas rápidas en corriente continua de hasta 250 kW, lo que permite recuperar la batería del 10 al 80 % en aproximadamente 28 minutos. Además, en los i7 50 xDrive e i7 60 xDrive es posible obtener hasta 235 kilómetros adicionales de autonomía con solo 10 minutos de recarga rápida.

La gama se completará en noviembre de 2026 con dos versiones híbridas enchufables. El BMW 750e xDrive ofrecerá una potencia conjunta de 489 CV y una autonomía en modo eléctrico de hasta 82 kilómetros, mientras que el BMW M760e xDrive elevará la potencia hasta los 612 CV y 800 Nm de par máximo, con una autonomía eléctrica de hasta 80 kilómetros.

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Junto a estas variantes electrificadas, BMW mantendrá en la oferta el BMW 740d xDrive, equipado con un motor diéselde seis cilindros en línea asociado a un sistema de hibridación ligera de 48 voltios. Esta versión desarrolla 313 CV, acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos y registra un consumo combinado homologado de entre 6,5 y 7,2 l/100 km según el ciclo WLTP. Gracias a la microhibridación, consigue la etiqueta Eco de la DGT.