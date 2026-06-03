KTM vuelve a poner en marcha uno de esos eventos que cualquier aficionado a las motos marca en rojo en el calendario. Tras el éxito de los Orange Days, la firma de Mattighofen lanza el KTM Test Tour 2026, una gran gira nacional que recorrerá distintos puntos de España llevando consigo buena parte de su arsenal sobre dos ruedas. El objetivo es claro: permitir que los usuarios descubran en primera persona cómo se siente una KTM de verdad.

KTM Test Tour 2026: toda la gama naranja sale a la carretera / KTM

La iniciativa visitará concesionarios oficiales de toda la geografía española entre mayo y julio, ofreciendo la posibilidad de probar algunos de los modelos más destacados de las gamas Duke, Adventure, RC, Dual Sport y SMC. Un auténtico escaparate dinámico donde la experiencia va mucho más allá de mirar una moto en un concesionario.

Porque hay motos que hay que conducir para entenderlas. Y pocas marcas dependen tanto de las sensaciones como KTM. El carácter directo de sus motores, la contundencia de sus aceleraciones y el comportamiento radical de muchos de sus modelos forman parte de un ADN muy particular que solo se aprecia realmente cuando se gira el acelerador.

Precisamente por eso, el KTM Test Tour 2026 plantea pruebas dinámicas en rutas guiadas de aproximadamente 30 minutos diseñadas específicamente para cada tipo de moto. No será un simple recorrido urbano alrededor del concesionario, sino una experiencia pensada para descubrir las cualidades de cada modelo en el entorno donde mejor se desenvuelve. Además, especialistas de la marca estarán presentes para asesorar a los asistentes y resolver cualquier duda técnica o dinámica.

La variedad de motos disponibles será uno de los grandes atractivos de esta gira. Desde modelos accesibles para el carnet A1 o A2 hasta auténticas maxitrail y deportivas de altas prestaciones. Entre las protagonistas destacan la KTM 125 SMC R, una supermotard ligera y divertida; la nueva 390 Enduro R, orientada claramente al off-road; o la 390 Adventure R, perfecta para quienes buscan iniciarse en el mundo trail con una moto ligera y polivalente.

La familia Adventure tendrá un papel especialmente relevante dentro del tour. La KTM 790 Adventure y la 890 Adventure R representan dos de las referencias más deportivas del segmento trail actual, motos pensadas para quienes entienden la aventura desde una perspectiva dinámica y exigente. A ello se suma la impresionante KTM 1390 Super Adventure S y su versión EVO, auténticos transatlánticos tecnológicos preparados para devorar kilómetros con unas prestaciones descomunales.

Tampoco faltarán modelos enfocados al asfalto más deportivo. La KTM 990 Duke promete convertirse en una de las grandes estrellas del evento gracias a un comportamiento extremadamente agresivo y divertido, mientras que la nueva KTM 990 RC R trasladará toda la filosofía Ready To Race al segmento de las deportivas de media-alta cilindrada.

KTM Test Tour 2026: toda la gama naranja sale a la carretera / KTM

Uno de los puntos fuertes del KTM Test Tour será precisamente la posibilidad de comparar motos muy distintas dentro de una misma jornada. Desde una naked ligera hasta una adventure de gran cilindrada o una deportiva radical. Una oportunidad especialmente interesante para quienes estén valorando cambiar de moto o descubrir nuevos segmentos.

El proceso de inscripción será sencillo y totalmente online. Los interesados únicamente deberán seleccionar el concesionario participante y reservar el modelo que deseen probar. Teniendo en cuenta el atractivo de algunas motos y el número limitado de plazas disponibles en cada jornada, todo apunta a que las reservas se agotarán rápidamente en muchos puntos del recorrido.

La gira arrancó el 21 de mayo en Girona y continuará pasando por Barcelona, Zaragoza, Madrid, Valencia, Andalucía, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, entre otras zonas. En total, más de una veintena de concesionarios formarán parte de una iniciativa que acerca el universo KTM directamente a los usuarios.

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En un mercado donde cada vez más marcas apuestan por experiencias y eventos dinámicos para conectar con sus clientes, KTM sigue explotando uno de sus grandes valores: el componente emocional de sus motos. Porque sus modelos pueden gustar más o menos, pero difícilmente dejan indiferente a quien los conduce.