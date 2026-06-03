La fábrica de Seat en Martorell inicia hoy la producción en serie del Cupra Raval y el Volkswgen ID. Polo

El Taller 10 de la fábrica de Seat en Martorell vivirá hoy un momento histórico con el inicio de ensamblaje en serie del Cupra Raval, el primer vehículo 100% eléctrico que se producirá en la planta española. Y no será el único, ya que en la remodelada Línea 1 de montaje convivirá con el nuevo Volkswagen ID.Polo, su gemelo de la marca alemana.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompañados del minstro de Industria, Jordi Hereu, el CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt, el CEO del Grupo Volkswagen, Oliver Blume y de Thomas Schäfer, CEO de la marca Volkswagen, serán los encargados de realizar de esa 'conexión' con el futuro de la fábrica de Martorell.

El acto se iniciará pasadas las 15 horas con una visita 'relámpago' (nunca mejor dicho) de las autoridades y miembros del Grupo Volkswagen a la instalación del Taller 10 de la planta de Martorell, para celebrar posteriormente la inauguración oficial con la puesta en marcha de la línea de montaje con los nuevos modelos.

Seat ha invertido más de 300 millones de euros para acondicionar la Linea 1, en la que anteriormente se producían el Seat Ibiza y el Seat Arona, que pasaron a la Línea 3 hace unos meses. La Línea 1 del Taller 10 está conectada directamente a través de una pasarela automatizada con el Taller 20, donde se ensamblan las celdas de las baterías de los vehículos.

Así pues, hoy incian su producción en serie dos modelos clave para la planta de Seat y para la estrategia del Grupo Volkswagen en materia de movilidad eléctrica en el segmento de los vehículos eléctricos urbanos (una vez puesta en la nevera la división de movilidad SeatMO hace un año). Sepamos quiénes son y qué les caracteriza.

Nuevo Cupra Raval

El Raval mide 4,046 metros de largo. Utiliza la plataforma MEB+, tiene tracción delantera y se ha desarrollado con una puesta a punto más deportiva de lo habitual en este tipo de coches. El chasis va 15 milimetros más bajo que en otros modelos de la plataforma, monta dirección progresiva y, en las versiones más potentes, puede incorporar elementos como el diferencial electrónico VAQ y la suspensión DCC Sport.

La gama contempla cuatro niveles de potencia: 116, 135, 211 y 226 CV. También habrá dos baterías, una de 37 kWh LFP y otra de 52 kWh NMC, para ofrecer autonomías que van desde unos 300 kilómetros en las versiones de acceso hasta 444 kilómetros en el Raval Dynamic de lanzamiento. La variante VZ Extreme, la más deportiva, alcanza 226 CV, acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y declara 384 kilómetros de autonomía.

Cupra Raval: El orgullo eléctrico de Cupra / CUPRA

Cupra apuesta por un entorno muy digital, con pantalla central de 12,9 pulgadas, Digital Cockpit de 10,25 pulgadas y sistema operativo basado en Android.

El Raval ya acepta pedidos en España con las ediciones Dynamic, Dynamic Plus y VZ Extreme. El Dynamic, con 211 CV y batería de 52 kWh, parte de 33.275 euros (24.200 euros con descuentos de la marca y Plan Auto+). El VZ Extreme cuesta 43.275 euros (sin ayudas). Más adelante llegarán las versiones de acceso, con un precio anunciado desde alrededor de 26.000 euros antes de ayudas y descuentos.

Nuevo ID. Polo

El Volkswagen ID.Polo mide 4,053 metros de largo, 1,816 de ancho y 1,53 de alto, con una distancia entre ejes de 2,6 metros, lo que le da una capacidad interior óptima para su segmento. Hay que sumar un maletero de 441 litros. Se levanta sobre la nueva plataforma MEB+, en la que la batería está estructurada con las celdas directamente integradas en el chasis, reduciendo el peso y el coste y aumentando la densidad energética.

Volkswagen ID. Polo GTI / Volkswagen

Ofrecerá dos tamaños de batería, las mismas del Raval.Las potencias del nuevo ID.Polo, de tracción delantera, van a ser cuatro: 116 y 135 CV para la batería pequeña, 211 CV y una versión GTI de 226 CV para la batería grande (que llegará en 2027). Todas ellas coinciden con el Raval.

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La gama comercial consta de tres acabados, Match, Life y Style y desde la versión más básica cuenta de serie con control de crucero adaptativo, asistente al mantenimiento de línea, conectividad y sensores de aparcamiento trasero entre otros. Sin ayudas, el precio del ID.Polo de lanzamiento, versión Life de 211 CV, es de 35.070 euros (financiado y con ayudas sale por 24.330 euros).