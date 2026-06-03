Hyundai ha anunciado el lanzamiento de “School of Football”, una campaña global para la Copa Mundial de la FIFA 2026 protagonizada por el célebre robot humanoide Atlas, de Boston Dynamics. A través de una miniserie de cinco capítulos en redes sociales, el proyecto utiliza el deporte como un lenguaje universal para explorar la robótica centrada en las personas.

A diferencia de las demostraciones técnicas tradicionales, la narrativa adopta un enfoque humano. La serie acompaña a Atlas mientras observa la creatividad en el campo y asimila los valores del juego, demostrando cómo las máquinas pueden evolucionar para reflejar la curiosidad y adaptabilidad de nuestra especie.

Hyundai enseña a marcar goles a un robot mediante inteligencia artificial / Hyundai

De los pases básicos a la "Rabona Fantasma"

La producción, emitida en los canales globales de la marca, divide el aprendizaje del robot en un proceso de evolución constante que imita la evolución de un deportista real:

Despertar la curiosidad: Atlas comienza analizando las emociones y la energía de los aficionados en las gradas. Instrucción básica: El humanoide progresa mediante entrenamientos de juego de pies, pases y tiros a puerta. Optimización técnica: La máquina asimila las repeticiones y corrige errores de forma progresiva. Examen final: La historia culmina con la ejecución de la “Ghost Rabona”, un golpeo con las piernas cruzadas complejo hasta para un humano.

Los secretos detrás de las cámaras

La relevancia de la campaña radica en que todos los movimientos se realizaron en entornos dinámicos reales sin recurrir a imágenes generadas por ordenador (CGI). Para lograr que Atlas ejecutara la rabona, los ingenieros modelaron datos milimétricos del fútbol humano y los trasladaron a un entorno de simulación virtual. Allí, el robot se sometió a un intenso aprendizaje por refuerzo, repitiendo ciclos de ensayo y error para estabilizarse.

Lograr una acción de este calibre requiere un control del equilibrio dinámico en posturas asimétricas, coordinación total de las extremidades en fracciones de segundo y una adaptación inmediata a los cambios de peso.

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Más allá del terreno de juego, esta colaboración plasma la visión industrial de Hyundai, que considera que los humanoides son un área de crecimiento clave en el mercado de la IA Física. Por este motivo, el plan de futuro de la compañía es entrenar a Atlas en su centro especializado de Georgia (Estados Unidos) con el objetivo final de desplegarlo en entornos fabriles para potenciar la colaboración directa entre humanos y robots.