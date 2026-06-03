Esto que ves es un Cobra con techo y 730 CV de potencia

La familia Cobra sigue creciendo con una nueva variante que cambia radicalemnte el planteamiento respecto al roadster. AC Cars ha mostrado el nuevo AC Cobra GT Coupe, un modelo de producción limitada que mantiene la base técnica del GT Roadster, aunque le pone ‘techo’ con una carrocería cerrada inspirada en el histórico AC A98 de Le Mans.

AC Cobra GT Coupe / AC

La marca británica, que celebra su 125 aniversario, utiliza este lanzamiento como una pieza importante dentro de su nueva etapa. El coche comparte cerca del 75% de su ingeniería con el roadster, pero busca ampliar el alcance comercial de la compañía en mercados donde este tipo de GT tiene más sentido, especialmente Asia y Oriente Medio.

El nuevo coupé monta el motor V8 en posición frontal, y mantiene las proporciones musculosas y una construcción ligera, con un peso aproximado de 1.600 kg, gracias al uso de un chasis de aluminio extrusionado y una carrocería de fibra de carbono desarrollada específicamente para este modelo.

AC Cobra GT Coupe / AC

La parte visual cambia bastante respecto al descapotable. El techo fijo introduce una silueta más fluida y un perfil trasero muy marcado, con una zaga tipo Kammtail inspirada en soluciones utilizadas en competición durante décadas. También aparece un techo double bubble, un recurso clásico en deportivos que permite rebajar la altura del coche sin comprometer demasiado el espacio interior.

Aunque el diseño mira claramente al pasado, el enfoque del coche no pretende ser el de un deportivo radical de circuito. AC Cars lo define como un gran turismo, algo que también se refleja en el interior y en la puesta a punto. La marca asegura que el habitáculo está pensado incluso para conductores altos y que el ajuste de suspensiones busca un equilibrio entre confort y respuesta.

Dos V8 y cambio manual

La gama arrancará con dos configuraciones mecánicas. La versión atmosférica desarrolla 456 CV y 555 Nm, mientras que la variante sobrealimentada sube hasta 730 CV y 820 Nm. En el caso del modelo más potente, AC Cars anuncia un 0 a 100 km/h en menos de 3,5 segundos.

AC Cobra GT Coupe / AC

Los clientes podrán elegir entre una caja manual de seis velocidades o una transmisión automática de diez relaciones con levas en el volante. La marca mantiene así una opción claramente orientada a quienes buscan una experiencia más clásica de conducción.

Las dimensiones también dejan claro que no se trata de una reinterpretación pequeña del Cobra original. El GT Coupe mide 4.225 mm de largo, tiene una batalla de 2.570 mm y alcanza los 1.980 mm de ancho. Aun así, AC Cars asegura que el reparto de pesos se acerca al 50:50 y que el centro de gravedad bajo ayuda a mantener el comportamiento dinámico.

AC Cobra GT Coupe / AC

Dentro del habitáculo aparecen elementos más modernos de lo que sugiere la estética exterior. El coche combina instrumentación analógica con soluciones digitales, incluida una pantalla para la información del conductor y un sistema multimedia con navegador. También contará de serie con climatizador, elevalunas eléctricos y diferentes opciones de personalización.

Producción limitada y entregas en 2028

AC Cars fabricará cada unidad bajo pedido y mantendrá una producción muy reducida. El precio de partida anunciado para el AC Cobra GT Coupe atmosférico es de 234.300 libras (271.000 euros) esterlinas más impuestos, mientras que el modelo sobrealimentado arrancará en 256.300 libras (casi 300.000 euros) más impuestos. Las primeras entregas no llegarán hasta 2028, ya que la compañía dará prioridad inicialmente a la producción del GT Roadster. Eso sí, la marca ya ha abierto el proceso de reserva para los clientes interesados.

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AC Cobra GT Coupe / AC

David Conza, CEO de AC Cars, explicó durante la presentación que la compañía quiere crecer sin abandonar el enfoque artesanal que caracteriza a sus coches. La firma prevé aumentar su producción desde unas 100 unidades anuales actuales hasta un máximo de 1.000 coches al año entre todos sus modelos. Con este GT Coupe, AC Cars recupera además una idea que nunca había llegado realmente a producción dentro de la saga Cobra. La marca habla del “primer AC Cobra coupé de producción”, un detalle con el que busca reforzar el vínculo histórico del modelo con los coches de resistencia de los años 60.