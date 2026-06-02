La familia Ténéré continúa creciendo. Y no solo en ventas o popularidad, también como comunidad. La quinta edición del Ténéré Spirit volvió a demostrar que el universo adventure va mucho más allá de una moto trail y unas maletas cargadas para viajar. Bassella acogió los días 15 y 16 de mayo una de las reuniones más importantes del calendario off-road nacional, congregando a más de 80 usuarios de la Yamaha Ténéré 700 en un fin de semana donde la conducción, el aprendizaje y la convivencia fueron los grandes protagonistas.

Ténéré Spirit 2026: Bassella se rinde a la aventura / Yamaha

Por primera vez, Bassella Off-Road Experiences se convirtió en el escenario del Ténéré Spirit, una ubicación que parecía diseñada específicamente para un encuentro de este tipo. El entorno del Prepirineo catalán, sus pistas forestales y sus caminos de montaña ofrecieron el hábitat perfecto para una experiencia pensada para disfrutar de la aventura en estado puro. Y si algo caracteriza a la Ténéré es precisamente esa capacidad de despertar el espíritu explorador de quienes la conducen.

La climatología cambiante del viernes añadió todavía más épica a una jornada que arrancó con las actividades de la Ténéré School. Allí, usuarios de distintos niveles pudieron perfeccionar su técnica de conducción fuera del asfalto bajo la supervisión de nombres ilustres del off-road como Pol Tarrés, Jordi Arcarons o Xavi Subirana. Consejos sobre posición corporal, control de la moto en terrenos complicados o gestión de inercias se mezclaron con ejercicios prácticos que permitieron a muchos asistentes ganar confianza lejos del asfalto.

Bassella Off-Road Experiences se convirtió en el escenario del Ténéré Spirit / Yamaha

La filosofía del evento no se limitó únicamente a conducir. También hubo espacio para compartir experiencias y alimentar la cultura adventure que rodea a la Ténéré. Tras las sesiones de formación, Yamaha organizó el primer episodio en directo de “El Último Waypoint”, el podcast oficial de la marca en España conducido por Santi Ayala. En un ambiente relajado y cercano, Pol Tarrés y Jordi Arcarons repasaron anécdotas y vivencias relacionadas con el mundo de los rally raids, despertando la atención de unos asistentes entregados que escuchaban historias de navegación, competición y aventura con la misma pasión con la que afrontan sus propias rutas.

Pero si hubo un momento donde la adrenalina tomó el protagonismo absoluto fue durante la WR125R Challenge. Esta divertida competición por equipos, disputada en formato de relevos y eliminatorias, mezcló velocidad, estrategia y coordinación en una actividad tan intensa como espectacular. La prueba dejó imágenes de máxima emoción y acabó coronando a los vencedores con un premio de 1.500 euros en artículos Yamaha. Más allá de la recompensa, la competición sirvió para reforzar el ambiente de compañerismo y superación que define el espíritu del evento.

La filosofía del evento no se limitó únicamente a conducir. También hubo espacio para compartir experiencias y alimentar la cultura adventure que rodea a la Ténéré / Yamaha

Aunque el plato fuerte aguardaba para el sábado. Tocaba madrugar. Mucho. Más de 260 kilómetros de recorrido esperaban a los participantes en una ruta que atravesó algunas de las zonas más espectaculares del Prepirineo y Pirineo catalán. No era una excursión cualquiera. El itinerario combinó pistas rápidas, tramos pedregosos, senderos técnicos y carreteras de montaña reviradas que obligaban a mantener la concentración durante toda la jornada.

La navegación mediante GPS añadió un punto extra de aventura y permitió a los asistentes sentirse, salvando las distancias, como auténticos participantes de un rally raid. En algunos puntos de la ruta se alcanzaron cotas cercanas a los 2.000 metros de altitud, con paisajes espectaculares y terrenos que cambiaban constantemente de condición. Precisamente ahí es donde la Ténéré 700 demuestra por qué se ha convertido en una de las referencias del segmento trail: una moto capaz de desenvolverse con solvencia tanto en pistas rápidas como en zonas más técnicas sin perder comodidad ni facilidad de conducción.

El punto de avituallamiento intermedio fue casi una necesidad. Después de horas de conducción intensa, polvo, piedras y kilómetros, los participantes aprovecharon para recuperar fuerzas y compartir impresiones antes de afrontar la segunda mitad del recorrido de regreso a Bassella.

Noticias relacionadas

Ténéré Spirit 2026: Bassella se rinde a la aventura / Yamaha

La edición 2026 del Ténéré Spirit volvió a confirmar que este encuentro ya se ha consolidado como una de las grandes citas adventure en España. No se trata únicamente de conducir una trail, sino de formar parte de una comunidad que comparte la misma manera de entender la moto y la aventura. Yamaha ha sabido construir alrededor de la Ténéré un universo emocional que conecta con quienes buscan algo más que desplazarse sobre dos ruedas.