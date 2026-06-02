El Renault Clio con motor GLP llega con un precio más que interesante

Renault acaba de anunciar oficalmente el precio para España del nuevo Clio 2026 con motor GLP. La versión Eco-G 120 EDC está disponible desde 20.374 euros o 89 euros al mes. Este modelo combina un propulsor de 120 CV con un sistema bifuel, gasolina y GLP, y va asociado a una caja automática EDC de doble embrague. Esta combinación permite reducir el coste de uso sin renunciar al confort de un cambio automático, y sumando además todas las ventajas de la etiqueta ECO de la DGT.

Gracias a sus dos depósitos independientes, uno de gasolina y otro de GLP, el Clio Eco-G 120 puede alcanzar hasta 1.450 km. El depósito de GLP crece respecto al anterior Clio Eco-G 100 y pasa de 40 a 50 litros, mientras que el de gasolina es de 39 litros. Esa capacidad extra ayuda a explicar por qué esta versión puede interesar a conductores que hacen muchos kilómetros, profesionales o usuarios que quieren espaciar las paradas para repostar.

Renault Clio con motor GLP / Renault

El motor Eco-G 120 parte de un bloque turbo de tres cilindros y 1.2 litros, que entrega 120 CV y 200 Nm, lo que supone 20 CV y 30 Nm más que el anterior Eco-G 100. En modo GLP, el consumo anunciado arranca en 6,5 l/100 km, con emisiones desde 105 g/km de CO. Cuando funciona con gasolina, el consumo es de 5,4 l/100 km y las emisiones suben a 122 g/km de CO. La aceleración de 0 a 100 km/h se queda en 9,8 segundos.

La etiqueta ECO es uno de sus principales argumentos de esta versión. En ciudades con restricciones, ese distintivo puede marcar diferencias en el uso diario, aunque el atractivo de esta versión no está solo en el acceso a la etiqueta, sino en la posibilidad de usar GLP como combustible habitual. Renault habla de un ahorro de un 25% de combustible frente a un coche gasolina, una cifra que refuerza el enfoque económico de esta variante.

Sistema GLP del Renault Clio / Renault

El cambio automático EDC de doble embrague añade otra ventaja importante. Esta caja ofrece cambios rápidos y suaves, y también permite actuar manualmente mediante levas en el volante. Para un coche urbano y de uso diario, la presencia del cambio automático puede pesar tanto como el ahorro en carburante, especialmente para quien se mueve en tráfico frecuente.

Accesible y ahorrador

La principal novedad en este nuevo anuncio de Renault está en el precio del Clio Evolution Eco-G 120 CV EDC, que arranca en 20.374 euros, bastante por debajo de los 21.900 euros que se manejaban como referencia inicial en la información internacional que citamos en mayo. Renault también comunica una fórmula de financiación desde 89 euros al mes, otro dato que no estaba confirmado entonces para el mercado español.

Noticias relacionadas

La gama queda completada con el full hybrid E-Tech 160 CV, que se anuncia desde 23.304 euros o 109 euros al mes. En este caso, la diferencia de precio entre ambas opciones ayuda a ordenar mejor la oferta: el GLP busca contener el gasto de uso y el híbrido mantiene su papel como alternativa electrificada más completa dentro del catálogo del Clio. Renault prevé que las primeras entregas a clientes se realicen antes del verano.