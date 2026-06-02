Así puedes saber cuántos puntos te quedan en el carnet de conducir sin salir de casa

Cada vez son más los conductores que revisan el saldo de puntos de su carnet para comprobar si mantienen intacto su permiso o han perdido puntos tras alguna sanción. En muchos casos, la sorpresa llega meses después de recibir una multa o cuando necesitan realizar un trámite relacionado con la conducción.

Aunque el sistema de permiso por puntos lleva años funcionando en España, todavía hay numerosos automovilistas que desconocen que pueden consultar esta información de forma rápida, gratuita y sin necesidad de desplazarse a una oficina de Tráfico.

Consulta rápida desde el móvil

Una de las opciones más utilizadas es la aplicación oficial de la Dirección General de Tráfico, disponible para dispositivos Android y iPhone. A través de esta herramienta, los usuarios pueden consultar el saldo actualizado de puntos y acceder a otros datos relacionados con su permiso de conducir y sus vehículos.

La plataforma también permite llevar documentación digital, comprobar la ITV, verificar el seguro o consultar información administrativa desde un único lugar.

Un conductor, con su carnet de conducir en la mano. / Pixabay

Para quienes no disponen de certificado digital o sistema Cl@ve, existe además un método alternativo que permite identificarse mediante datos personales básicos, como el DNI, la fecha de expedición del permiso y una dirección de correo electrónico.

También se puede consultar por teléfono

Los conductores que prefieran evitar aplicaciones o trámites online pueden recurrir al servicio telefónico de atención de Tráfico. Tras verificar la identidad del usuario, el operador facilita el número de puntos disponibles en ese momento.

Sin embargo, esta vía únicamente permite conocer el saldo actual. Quienes necesiten acceder al historial completo de pérdidas y recuperaciones de puntos o solicitar documentación oficial deberán utilizar los servicios digitales o acudir presencialmente a una oficina.

Además del saldo disponible, el sistema permite consultar movimientos realizados durante los últimos años, incluyendo sanciones, recuperaciones de puntos y cursos de sensibilización y reeducación vial realizados por el conductor.

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La consulta básica es completamente gratuita, aunque algunos certificados oficiales sí pueden requerir el pago de una tasa administrativa cuando se solicitan para presentarlos ante terceros.