Normativa
Nueva norma para camiones y autobuses: los neumáticos deberán tener al menos 1 milímetro de dibujo
La modificación ya está en vigor y su incumplimiento puede acarrear multas de hasta 200 euros por cada rueda en mal estado
Los neumáticos de camiones, autobuses, remolques y semirremolques deberán contar, desde el pasado 30 de mayo, con una profundidad mínima de dibujo de 1 milímetro en la banda de rodadura. La medida forma parte de la nueva Orden PJC/528/2026, publicada en el BOE, que adapta la normativa española a la legislación europea sobre homologación y seguridad de vehículos.
Hasta ahora, el Reglamento General de Vehículos exigía que los neumáticos presentaran dibujo en las ranuras principales de la banda de rodamiento y reunieran las condiciones mínimas de utilización, pero no establecía una profundidad concreta para este tipo de vehículos pesados.
Multas de hasta 200 euros por rueda
La nueva regulación fija por primera vez un límite específico para camiones, autobuses, remolques y semirremolques. No respetar esta profundidad mínima podrá suponer sanciones de 200 euros por cada neumático que incumpla la norma.
La exigencia también afecta a los neumáticos de invierno y será objeto de revisión durante las inspecciones en las estaciones de ITV, donde se verificará el estado de la banda de rodadura de los vehículos afectados.
Adaptación a las normas europeas
La orden responde a la necesidad de armonizar la legislación española con los reglamentos de la Unión Europea en materia de homologación y seguridad vial. Además de actualizar aspectos relacionados con los neumáticos, incorpora cambios derivados de los reglamentos europeos sobre seguridad de los vehículos y sistemas avanzados de asistencia a la conducción.
Según recoge el texto legal, la actualización busca mantener la coherencia con la normativa comunitaria y adaptar los procedimientos nacionales a los nuevos requisitos técnicos exigidos por Bruselas.
La medida entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, por lo que ya es plenamente aplicable a todos los vehículos afectados.
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