McLaren celebrar las 1.000 carreras en Fórmula 1 con un crea un Artura muy especial

El vínculo entre los coches de calle y la competición se estrecha todavía más en la gama de McLaren con una la edición Artura 1000GP by MSO, una serie limitada creada para celebrar las 1.000 participaciones de McLaren Racing en Fórmula 1. Esta cifra se alcanzará durante el Gran Premio de Mónaco de 2026, donde se mostrará el vehículo.

La producción estará limitada a 10 unidades, todas desarrolladas por McLaren Special Operations (MSO), la división encargada de los coches personalizados y las configuraciones especiales de la marca. El coche toma como referencia el diseño que utilizará el monoplaza McLaren MCL40 pilotado por Lando Norris y Oscar Piastri en la cita de Montecarlo.

McLaren Artura 1000GP creado por MSO / McLaren

Pero más allá de la decoración, McLaren utiliza esta edición como una forma de conectar su historia en competición con sus modelos de carretera. La marca recuerda que Bruce McLaren fundó el equipo en 1963 con una filosofía centrada en la rapidez de desarrollo, el trabajo conjunto y la mejora continua, una idea que asegura mantener todavía hoy.

El elemento más reconocible del Artura 1000GP está en la carrocería. MSO aplica un gráfico específico ‘1000GP’ sobre el capó, la parte baja de los laterales y las carcasas de los retrovisores. También aparecen detalles en forma de ‘pinstripe’ en el splitter delantero y el difusor trasero, inspirados en decoraciones históricas de McLaren.

McLaren Artura 1000GP creado por MSO / McLaren

En el interior se añade una placa conmemorativa acabada en color metálico papaya anodizado, un guiño al tono histórico asociado a McLaren Racing. La marca no ha detallado cambios mecánicos, por lo que todo apunta a que esta edición mantiene la configuración habitual del McLaren Artura.

Cuando McLaren tome la salida en el GP de Mónaco alcanzará las 1.000 carreras en el campeonato, convirtiéndose, según la marca, en el segundo equipo que logra esa cifra. En ese recorrido acumula 10 títulos de constructores y más de 200 victorias.

McLaren Artura 1000GP creado por MSO / McLaren

McLaren insiste en que esta serie especial no busca únicamente reproducir una decoración de competición, sino reforzar la relación entre el área de carreras y los deportivos de calle. Nick Collins, consejero delegado de McLaren Group Holdings, asegura que ambos mundos “siempre han estado moldeados por la misma mentalidad” y define el coche como una forma de conectar a los clientes con ese momento histórico para la marca.

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No se han comunicado precios, mercados ni calendario de entregas del McLaren Artura 1000GP by MSO. Tampoco se han dado detalles sobre posibles opciones de personalización adicionales. Pero desde la firma ya avanzan que sin duda será una pieza de coleccionista.