Madrid prevé recaudar casi 200 millones de euros en multas este 2026 y esta es su principal infracción

El ayuntamiento de Madrid prevé recaudar este año un total de 194,5 millones de euros en multas de tráfico, colocándose como la primera ciudad de España en la que más sanciones de tráfico se van a ejecutar. La segunda sería Barcelona, donde las estimaciones se quedan en los 57 millones de euros, ni un tercio de lo que recaudaría la capital del país.

Estos datos salen del proyecto de presupuestos del ayuntamiento de Madrid para este 2026 y han sido recogidos por Dvuelta en su último informe. Si parece una cantidad elevada, cabe destacar que este 'presupuesto' cae un 6,7% en comparación con la misma cifra correspondiente al año pasado. Es más, si el consistorio pensaba recaudar unos 208 millones de euros el año pasado en multas, al final se reconoció el cobro de 273 millones de euros, aunque finalmente se recaudaron 112,4 millones (siempre hay que contar con recursos y posibles anulaciones).

Según este mismo informe y analizando la composición de las sanciones de tráfico de Madrid, la recaudación por infracciones a la hora de acceder a las zonas de bajas emisiones de la capital es la que lidera estas previsiones. Las multas ascienden a los 200 euros y, si bien durante un periodo estuvieron suspendidas, son el principal motivo por el que ha crecido la capacidad sancionatoria de la capital desed el pasado 2019.

Del mismo modo, la proliferación de radares, cámaras y los llamados semáforos foto-rojo han contribuido igualmente al aumento del total recaudado por la administración madrileña en concepto de sanciones de tráfico.

La ciudad que menos espera recaudar en multas

Siguiendo con el ranking de ciudades, después de Barcelona, Sevilla y Palma de Mallorca también se encuentran entre las ciudades con mayor recaudación por sanciones de tráfico. El estudio de Dvuelta hace mención especial a las Palmas de Gran Canaria por un aumento del 9,4% en su previsión de recaudación en comparación con 2025.

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En el otro lado de la tabla, se encuentra Zaragoza como la capital que menos dinero prevé ingresar en materia de multas: 57,1 euros por habitante, casi 30 euros menos que la media de las diez capitales que forman el ranking del estudio, siendo esta cifra 80,8 euros.