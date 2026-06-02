Los eléctricos siguen ganando terreno en España rozando el veinte por ciento del mercado

Las tecnologías de movilidad sostenible siguen ganando adeptos a un ritmo sobresaliente en el mercado español. Durante el mes de mayo, las ventas de vehículos electrificados (que engloban turismos, cuadriciclos, comerciales, industriales y autobuses eléctricos e híbridos enchufables) alcanzaron las 28.302 unidades, lo que supone un incremento del 20,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior y una cuota de mercado del 21,4%.

Esta tendencia positiva se consolida en el cómputo anual. En los primeros cinco meses de 2026, este tipo de vehículos acumula 121.766 matriculaciones, firmando un crecimiento del 45% y acaparando el 19,7% de las ventas totales del sector (cinco puntos porcentuales más que hace un año).

Si ampliamos el foco a todo el universo de vehículos alternativos (electrificados, híbridos convencionales y de gas), el crecimiento en mayo fue del 14% con 85.732 unidades, lo que representa el 64,8% del mercado general. En lo que va de ejercicio, este ecosistema ya suma 388.521 operaciones.

Radiografía por tecnologías

El comportamiento de las diferentes motorizaciones ecológicas muestra una clara preferencia por la hibridación, aunque los eléctricos puros registran el mayor estirón porcentual:

Híbridos convencionales (Etiqueta ECO): Se consolidan como la opción favorita de los compradores. Sus ventas crecieron un 18,8% en mayo con 53.542 unidades (40,47% del mercado). En el acumulado del año alcanzan las 248.391 matriculaciones (+19,5%).

Se consolidan como la opción favorita de los compradores. Sus ventas (40,47% del mercado). En el acumulado del año alcanzan las 248.391 matriculaciones (+19,5%). Eléctricos puros (Etiqueta Cero): Registran un notable avance del 35,5% en el mes tras registrar 13.434 matriculaciones, alcanzando una cuota del 10,15%. En el acumulado anual ya suman 55.175 unidades (+39,4%).

Registran un notable tras registrar 13.434 matriculaciones, alcanzando una cuota del 10,15%. En el acumulado anual ya suman 55.175 unidades (+39,4%). Híbridos enchufables (Etiqueta Cero): Anotan un progreso del 8,9% en mayo con 14.868 unidades (11,24% de cuota). Su rendimiento anual es espectacular, con una subida del 50% y 66.591 unidades vendidas.

Anotan un (11,24% de cuota). Su rendimiento anual es espectacular, con una subida del 50% y 66.591 unidades vendidas. Vehículos de gas (Etiqueta ECO): Siguen siendo la nota discordante al desplomarse un 41,04% en el mes con apenas 3.888 operaciones. En lo que va de año acumulan 18.363 unidades, un 27,8% menos.

Los turismos alternativos ya rozan el 75% de las compras

Si nos centramos exclusivamente en el mercado de los turismos, el peso de las nuevas tecnologías es todavía más evidente. Las entregas de coches electrificados, híbridos y de gas aumentaron un 13,2% en mayo hasta alcanzar las 83.011 unidades. Esta cifra implica que prácticamente tres de cada cuatro coches vendidos en España (74,19%) ya corresponden a mecánicas alternativas, lideradas de nuevo por los híbridos no enchufables, que se quedaron con el 47,7% de las preferencias. En el acumulado, este mercado ya alcanza los 376.988 turismos (+21,75%).

Por su parte, los turismos puramente electrificados defienden una línea ascendente muy sólida al crecer un 18% en mayo con 25.790 unidades, alcanzando una cuota de pantalla del 23,1% (cuatro puntos más que en mayo de 2025).

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Dentro de esta categoría de turismos electrificados, los eléctricos puros (BEV) subieron un 34,5% (12.049 coches) mientras que los híbridos enchufables (PHEV) repuntaron un 6,5% (13.741 coches). Con estos datos, el acumulado de turismos electrificados en los primeros cinco meses del año se sitúa en 111.386 unidades, lo que representa una subida del 43,6% respecto al ejercicio previo y el 21,4% de todas las ventas de coches en el país.