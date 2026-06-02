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¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en mayo de 2026 en España
Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el quinto mes del año
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El sector de la moto y los vehículos ligeros sigue mostrando un excelente estado de salud en España. Al cierre de mayo, las matriculaciones de este mercado experimentaron un crecimiento del 15,3% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este impulso consolida la tendencia positiva de la categoría L, que en el acumulado de los cinco primeros meses del año ya registra un avance del 22,9%.
Las 5 marcas de motos favoritas de los españoles en el quinto mes de 2026 fueron las siguientes:
- Honda
- Yamaha
- Zontes
- Voge
- Kymco
En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de mayo:
1.Yamaha NMAX 125: 1.343 matriculaciones.
2.Honda PCX 125: 1.046 matriculaciones.
3.Zontes 368 G: 1.043 matriculaciones.
4.Sym Symphony 125: 624 matriculaciones.
5.Voge DS 800 Rally: 551 matriculaciones.
6.Honda SH 125 Scoopy: 506 matriculaciones.
7.Kymco Agility S 125: 471 matriculaciones.
8.Honda Forza 125: 470 matriculaciones.
9.Honda ADV 350: 414 matriculaciones.
10.Yamaha X-Max 125: 406 matriculaciones.
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