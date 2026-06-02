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¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en mayo de 2026 en España

Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el quinto mes del año

¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en abril de 2026 en España

¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en abril de 2026 en España / Yamaha

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Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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El sector de la moto y los vehículos ligeros sigue mostrando un excelente estado de salud en España. Al cierre de mayo, las matriculaciones de este mercado experimentaron un crecimiento del 15,3% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este impulso consolida la tendencia positiva de la categoría L, que en el acumulado de los cinco primeros meses del año ya registra un avance del 22,9%.

Las 5 marcas de motos favoritas de los españoles en el quinto mes de 2026 fueron las siguientes:

  1. Honda
  2. Yamaha
  3. Zontes
  4. Voge
  5. Kymco

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En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de mayo:

1.Yamaha NMAX 125: 1.343 matriculaciones.

La Yamaha NMax 125 sigue siendo, un mes más, la moto más vendida en España, con 652 unidades matriculadas en noviembre (12.082 en total). Su precio de partida es de 3.599 euros.

Yamaha NMax 125 / Yamaha

2.Honda PCX 125: 1.046 matriculaciones.

Honda PCX125, salto de categoría

Honda PCX125 / Honda

3.Zontes 368 G: 1.043 matriculaciones.

La Zontes 368 G es la tercera moto más vendida en España durante noviembre con 479 unidades matriculadas (7.145 en total). Su precio de partida es desde 5.592 euros.

Zontes 368 G / Zontes

4.Sym Symphony 125: 624 matriculaciones.

La SYM Symphony 125 es la cuarta moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 438 matriculaciones (5.835 en total). Su coste inicial es desde 2.299 euros.

SYM Symphony 125 / SYM

5.Voge DS 800 Rally: 551 matriculaciones.

Voge DS 800 RALLY

Voge DS 800 RALLY / Voge

6.Honda SH 125 Scoopy: 506 matriculaciones.

La Honda SH Scoopy 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de octubre con 438 unidades. Su precio de partida es desde 4.190 euros.

La Honda SH Scoopy 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de octubre con 438 unidades. Su precio de partida es desde 4.190 euros. / Honda

7.Kymco Agility S 125: 471 matriculaciones.

La Kymco Agility S 125 es la séptima moto más vendida en España durante octubre con 448 matriculaciones. Su precio inicial es desde 2.450 euros.

Kymco Agility S 125 / Kymco

8.Honda Forza 125: 470 matriculaciones.

La Honda FORZA 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 343 unidades (5.024 en total). Su precio inicial es de 5.550 euros.

Honda FORZA 125 / Honda

9.Honda ADV 350: 414 matriculaciones.

La Honda ADV 350

Honda ADV 350 / Honda

10.Yamaha X-Max 125: 406 matriculaciones.

La Yamaha X-Max 125 es la novena moto más vendida en España en el mes de noviembre con 342 unidades (4.032 en total). Esta scooter se puede conseguir desde los 5.499 euros.

Yamaha X-Max 125 / Yamaha

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