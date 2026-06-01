DGT
Las salidas de vía ya son el accidente más mortal en España
La DGT alerta de que este tipo de siniestros provoca el 40% de las muertes en carretera y en la mayoría de los casos solo hay un vehículo implicado
Las salidas de vía se han convertido en el accidente más letal de las carreteras españolas. Según los datos provisionales de la Dirección General de Tráfico, este tipo de siniestros provocó 482 fallecidos y 1.788 heridos graves en 2025, más víctimas mortales que todas las colisiones juntas.
La mayoría de estos accidentes ocurrieron en carreteras convencionales (72%), especialmente en tramos con curvas (44%) y durante el día (59%). Además, el perfil más habitual sigue siendo el de conductores hombres, presentes en el 83% de los casos.
Un reciente estudio del Instituto Nacional de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS), que analiza más de 80.000 salidas de vía registradas entre 2017 y 2023, confirma la gravedad del problema: estos accidentes representan el 40% de las muertes en vías interurbanas españolas.
Distracciones, velocidad y alcohol
Las estadísticas muestran que las distracciones y el exceso de velocidad están presentes en tres de cada cuatro salidas de vía mortales. Además, cuatro de cada diez conductores implicados en este tipo de accidentes dieron positivo en alcohol.
Los expertos también apuntan al cansancio, la somnolencia o incluso posibles problemas de salud como factores que podrían explicar muchos siniestros en los que no existen señales de reacción por parte del conductor antes del accidente.
Otro dato especialmente llamativo es que nueve de cada diez salidas de vía graves o mortales implican únicamente a un vehículo. En 2025, el 86% de las salidas mortales fueron accidentes con un solo vehículo implicado.
Las carreteras convencionales, las más peligrosas
El estudio de INTRAS señala que más de la mitad de las salidas de vía graves ocurren en carreteras convencionales de un solo carril por sentido. La mortalidad también aumenta durante la noche, especialmente entre las dos y las cinco de la madrugada, así como en vías mal iluminadas o con curvas peligrosas.
Los investigadores destacan además la importancia del entorno de la carretera. Los vuelcos, impactos contra árboles, taludes o elementos fijos elevan considerablemente la gravedad de las lesiones, especialmente cuando no existen barreras de seguridad.
Los especialistas recuerdan que el cinturón de seguridad sigue siendo fundamental en este tipo de accidentes, ya que evita que los ocupantes salgan despedidos durante un vuelco.
Las “cajas negras” ayudan a reconstruir el accidente
Para analizar estos siniestros, los investigadores utilizan cada vez más los registradores de eventos del vehículo, conocidos como “cajas negras”. Estos dispositivos almacenan información clave sobre velocidad, frenadas, movimientos del volante o activación de airbags antes del impacto.
Gracias a estos datos, los expertos pueden determinar si el conductor intentó reaccionar o si, por el contrario, no hubo ninguna maniobra previa al accidente, algo habitual en casos de sueño al volante o desvanecimientos.
Además, la DGT destaca el papel creciente de los sistemas ADAS, como el mantenimiento de carril o los detectores de somnolencia, tecnologías que ya ayudan a prevenir muchas de estas salidas de vía o a reducir su gravedad.
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