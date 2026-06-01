El Cupra Raval gana en mayo y arranca la votación de junio con Jaecoo 5 SHS, Peugeot 408 y Volkswagen ID. Polo

El Cupra Raval se ha convertido en el ganador de la votación de mayo del Premio Coche del Año de los Lectores. El urbano eléctrico de la marca española logró imponerse a dos propuestas muy diferentes como el Geely Starray, un SUV híbrido enchufable de gran autonomía, y el Volvo EX60, una de las novedades eléctricas más tecnológicas de la firma sueca.

El Raval ha convencido a los lectores por su combinación de diseño deportivo, tamaño urbano y enfoque emocional dentro de la movilidad eléctrica. Diseñado, desarrollado y fabricado en Barcelona, se asienta sobre la plataforma MEB+ y representa una de las grandes apuestas de Cupra para acercar el coche eléctrico a un público más amplio.

Cupra Raval / Cupra

Con una longitud de algo más de cuatro metros, un maletero de 441 litros y versiones que pueden rondar los 450 kilómetros de autonomía, el Raval combina una imagen muy marcada con una propuesta práctica para el día a día. Además, su gama contempla variantes de acceso más asequibles y versiones más deportivas, como el Raval VZ, con 226 CV.

Con esta victoria, el Cupra Raval se convierte en el quinto ganador mensual de la edición 2026 y toma el relevo del Renault Twingo en el palmarés del año.

Votación Premio Coche del Año de los Lectores: Junio

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Jaecoo 5 SHS, Peugeot 408 y Volkswagen ID. Polo se disputan ahora el voto del público este mes.

Jaecoo 5 SHS

El Jaecoo 5 SHS llega a la votación de junio como una de las nuevas propuestas híbridas del mercado español. Este SUV del segmento C incorpora la tecnología Super Hybrid System, con una potencia conjunta de 224 CV, etiqueta ECO de la DGT y un consumo homologado de 5,3 l/100 km. Con 4,38 metros de longitud, el Jaecoo 5 SHS se posiciona como el acceso a la gama electrificada de la marca, con un planteamiento urbano, funcional y familiar. Además, ofrece un maletero de 410 litros, ampliable hasta 1.214 litros, y una dotación tecnológica protagonizada por una pantalla vertical de 13,2 pulgadas, conectividad inalámbrica y numerosos asistentes a la conducción. Uno de sus elementos más diferenciales es su enfoque pet friendly, ya que ha sido certificado por TÜV SÜD tras superar pruebas específicas pensadas para viajar con mascotas.

Jaecoo 5 SHS / V.M.

Peugeot 408

El Peugeot 408 representa la alternativa más estilizada de esta votación. Su carrocería fastback combina rasgos de berlina, compacto y SUV, con una imagen muy marcada y una nueva firma luminosa que refuerza el lenguaje de diseño de la marca francesa. La gama ofrece tres opciones mecánicas: eléctrica, híbrida enchufable y mild hybrid. La versión E-408 desarrolla 213 CV y equipa una batería útil de 58,2 kWh, con una autonomía de hasta 456 kilómetros WLTP. Además, puede cargar del 20 al 80 % en unos 30 minutos. El 408 también destaca por su interior, con el conocido Peugeot i-Cockpit, buena habitabilidad trasera, hasta 536 litros de maletero y un enfoque claramente orientado al confort, la conectividad y la eficiencia.

Peugeot E408 / Peugeot

Volkswagen ID. Polo

El Volkswagen ID. Polo es una de las novedades eléctricas más importantes de la marca alemana. Recupera un nombre histórico, pero lo adapta a una nueva etapa 100 % eléctrica, con fabricación en Martorell y la plataforma MEB+ como base técnica. La gama contará con versiones de 116, 135 y 211 CV, además del futuro ID. Polo GTI, que será el primer GTI completamente eléctrico de Volkswagen. Las versiones con batería pequeña anuncian hasta 329 kilómetros de autonomía, mientras que la variante de 52 kWh puede alcanzar hasta 449 kilómetros WLTP. El modelo mantiene un formato compacto, con 4,05 metros de longitud, pero mejora el aprovechamiento interior gracias a la arquitectura eléctrica. Ofrece un maletero de 441 litros, pantallas digitales, botones físicos para funciones esenciales y una propuesta pensada para mantener el carácter práctico del Polo en clave eléctrica.

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VW ID. Polo / Volkswagen

Tres enfoques muy diferentes —SUV híbrido con etiqueta ECO, fastback electrificado y utilitario eléctrico fabricado en España— protagonizan ahora la votación de junio del Premio Coche del Año de los Lectores. La decisión vuelve a estar en manos del público.