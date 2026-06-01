El Opel Astra 2026 permite elegir entre eléctrico, híbrido, PHEV y diésel

El Opel Astra 2026 llega con una idea poco habitual en un mercado cada vez más dividido entre electrificación total y motores de combustión. Opel mantiene cuatro opciones dentro del mismo compacto: una versión 100% eléctrica, un híbrido enchufable, un híbrido convencional y un diésel. Esto, permite que el comprador elegir con total libertad en función de su uso real, de si puede cargar en casa, de los kilómetros que hace a diario o de si sigue necesitando un motor de gasóleo para viajes largos.

La gama arranca con el Astra Hybrid de 145 CV, disponible desde 23.500 euros en la carrocería de cinco puertas, con promociones incluidas. El familiar Sports Tourer parte de 25.850 euros, mientras que el Astra Electric se sitúa desde 34.000 euros también con ayudas. Son cifras ya conocidas, pero ahora cobran más sentido dentro de una gama que no obliga a dar el salto directo al eléctrico si todavía no encaja con las necesidades del conductor.

Opel Astra Sports Toure rHybrid / Opel

El híbrido de acceso combina un motor de gasolina turbo de 136 CV con un motor eléctrico de 21 CV y una transmisión electrificada de doble embrague con seis velocidades. La potencia total es de 145 CV. Su planteamiento es claro: reducir consumos y emisiones sin enchufes ni cambios de rutina. Puede moverse en eléctrico hasta un kilómetro o hasta el 50% del tiempo en ciudad, siempre en función de las condiciones de conducción. Para quien circula mucho por ciudad, esa ayuda eléctrica puede tener más sentido que una electrificación más cara o dependiente de la recarga.

Más autonomía para el eléctrico y el PHEV

El Astra Electric mantiene el motor de 156 CV y la batería de 58 kWh. La autonomía sube hasta 454 kilómetros WLTP, unos 35 kilómetros más que antes, mejorando el margen de uso diario y de viaje. La velocidad máxima está limitada a 170 km/h, acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos, y el Sports Tourer lo hace en 9,5 segundos.

Opel Astra Sports Tourer Electric / Opel

La carga rápida permite pasar del 20 al 80% en aproximadamente 32 minutos en un punto de corriente continua de 100 kW. También incluye de serie un cargador integrado bidireccional trifásico de 11 kW para carga en corriente alterna. Otra mejora útil es el preacondicionamiento de la batería, pensado para optimizar las paradas de carga rápida cuando están planificadas. El eléctrico añade además función V2L, siglas de Vehicle to Load. Traducido al uso normal, permite alimentar dispositivos externos desde el coche, como una bicicleta eléctrica u otros aparatos.

El Astra Plug-in Hybrid también gana recorrido eléctrico. Declara 84 kilómetros WLTP y puede llegar hasta 101 kilómetros en uso urbano. La batería pasa a 17 kWh, frente a los 12,4 kWh anteriores. La potencia total es de 196 CV, con un motor de gasolina 1.6 de 150 CV y un motor eléctrico de 125 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos, o 7,7 segundos en el Sports Tourer Plug-in Hybrid, y alcanza 225 km/h. En modo eléctrico puede llegar a 135 km/h.

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El diésel sigue vivo

Acertadamente, Opel mantiene una alternativa diésel de 130 CV, algo cada vez menos frecuente en compactos generalistas. Es un motor 1.5 de cuatro cilindros asociado de serie a una caja automática de ocho velocidades. Entrega 300 Nm de par, acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos y alcanza 209 km/h. Todo ello con un consumo de apenas 4,8 l/100 km. Para quien hace muchos kilómetros por carretera, esta versión sigue teniendo mucho sentido.