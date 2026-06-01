MG elige Galicia para levantar su primera fábrica de coches en la Europa continental

MG ha anunciado oficialmente la elección de España para ubicar su primera planta de fabricación en la Europa continental.

Situado en Galicia, este centro industrial supondrá una inversión aproximada de 200 millones de euros y la creación de más de 2.000 puestos de trabajo. El movimiento estratégico responde a la filosofía de la marca "En Europa, para Europa", buscando avanzar hacia los objetivos de cero emisiones fijados por la Unión Europea para 2035.

Más de 100.000 coches al año a partir de 2028

El calendario de la compañía contempla que la producción comience en el año 2028, con una capacidad máxima de ensamblaje de hasta 120.000 vehículos anuales. Más allá de las líneas de montaje tradicionales, el complejo gallego funcionará como un ecosistema industrial conectado de principio a fin, combinando la investigación y desarrollo (I+D) de vehículos, la fabricación avanzada, el suministro de componentes clave y soluciones logísticas inteligentes.

Para acelerar la innovación, MG reforzará sus lazos con socios tecnológicos del continente, centros de investigación y proveedores de la zona. Esta cooperación se centrará en el codesarrollo de tecnologías de baterías de nueva generación, sistemas de movilidad inteligente y fuentes de energía limpia, mejorando la agilidad y capacidad de respuesta de su cadena de suministro.

William Wang, Director General de MG Reino Unido y Europa, ha señalado que “mediante la inversión en infraestructuras y capacidades locales no solo se da respuesta a las demandas del mercado, sino que se contribuye activamente a definir un ecosistema automovilístico europeo mucho más competitivo, limpio y accesible para los conductores”.

Una ofensiva marcada por las nuevas tecnologías

Este hito industrial llega respaldado por el notable crecimiento comercial de la marca en la región. Desde su regreso al Reino Unido en 2011, MG ha consolidado una red de más de 1.300 concesionarios en 34 mercados, logrando celebrar a principios de este año la entrega de su vehículo número un millón en Europa. Asimismo, su grupo matriz ha rebasado recientemente la barrera de los 100 millones de clientes a escala global.

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En los últimos meses, la firma ha renovado su ofensiva de producto con la llegada de propuestas electrificadas como el MG4 EV Urban, el MGS9 híbrido enchufable de siete plazas o el deportivo eléctrico Cyberster, acompañados de novedades de ingeniería propias como la batería semisólida SolidCore producida en serie.