El mercado de turismos ya supera el medio millón de unidades vendidas antes de llegar a mitad de año

El mercado de turismos sigue mantienendo un buen ritmo de ventas. El mes de mayo cierra con una ligera caída del 0,8% en comparación con el mismo mes del año pasado y un total de 111.894 unidades matriculadas, pero el acumulado del año ya supera el medio millón de coches vendidos, un 5,8% más en la comparativa interanual, con un total de 519.283 matriculaciones.

En el mes de mayo también caen el segmento de las furgonetas y de los vehículos pesados, mientras que se mantienen a flote los autobuses (con un crecimiento del 17,1% que no corrige la caída acumulada del año) y los comerciales ligeros, con un crecimiento del 8,1% mensual y del 12,2% interanual.

Los datos de venta de las alquiladores cae en mayo un 10% pero sigue manteniéndose en el acumulado del año en positivo, como el resto de canales de venta de turismos. Domina tanto en el mes como en el año el canal particular, con un total de 221.436 unidades vendidas y un crecimiento interanual del 6,4%.

Los eléctricos crecen

Respecto al comportamiento por fuente de energía, la tendencia se mantiene en mayo similar a la que se aprecia ya desde hace unos meses. Las opciones electrificadas siguen consolidándose en el mercado de turismos y la cuota de eléctricos puros sigue creciendo, destacando especialmente en las ventas a particulares.

No obstante, en mayo lidera la caída en ventas la opción del gas, mientras que la gasolina y el diésel bajan un 26 y un 29% respectivamente. En el mes, crecen de manera destacable las ventas de coches eléctricos, con 12.049 unidades vendidas (un 34,5% más). En el acumulado del año, los coches híbridos enchufables son los que más crecen, con una subida de 46,5%, y los eléctricos puros recortan distancias con un crecimiento del 40%.

Al cierre del mes de mayo, los eléctricos puros han representado un 10,8% de las ventas, superando al gas y el diésel por cerca de 7 puntos porcentuales y quedándose a apenas 2 puntos de las opciones PHEV. Los eléctricos puros ya se encuentran casi a la par, en mayo, de las ventas de gasolina en el canal particulares (un 17,3% frente a un 17,8%). Estos datos transmiten, a falta de ver cómo acaba el año y los resultados de los siguientes meses, una estabilización de la electrificación y el esperado giro de los conductores particulares hacia opciónes de cero emisiones.

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Toyota es la favorita, como los híbridos

Eso sí, la opción favorita del mercado en general son los híbridos autorrecargables, que se mantienen entre el 40 y el 50% de las ventas en todos los canales. Los turismos HEV representan el 47,5% del mercado en el mes de mayo y siguen creciendo en el acumulado anual en comparación con 2025: un 18,8% con 246.246 unidades matriculadas. En este contexto se entiende que Toyota continúe siendo la marca más vendida, tanto en el mes como en el año.