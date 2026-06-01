El mercado de la motocicleta crece otro quince por ciento en mayo

El sector de la moto y los vehículos ligeros sigue mostrando un excelente estado de salud en España. Al cierre de mayo, las matriculaciones de este mercado experimentaron un crecimiento del 15,3% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este impulso consolida la tendencia positiva de la categoría L, que en el acumulado de los cinco primeros meses del año ya registra un avance del 22,9%.

Según explica José María Riaño, secretario general de ANESDOR, “estos datos confirman que la moto y los vehículos ligeros responden a usos cada vez más diversos y cubren buena parte de las necesidades de movilidad personal de muchos ciudadanos”.

Las estadísticas de lo que va de año reflejan un gran equilibrio entre las necesidades urbanas y los trayectos de ocio o interurbanos, con los scooters representando el 46,4% de las operaciones frente al 44,7% de las motocicletas.

Las motocicletas lideran el estirón mensual

El comportamiento por segmentos ha sido mayoritariamente positivo durante el mes de mayo, destacando el empuje de las dos ruedas:

Motocicletas: Fue el segmento que más creció en mayo con un avance del 18,3% , elevando su crecimiento acumulado anual hasta el 33,8%.

Fue el segmento que más creció en mayo con un , elevando su crecimiento acumulado anual hasta el 33,8%. Scooters: Registraron un incremento del 13,9% en el mes y del 14,4% en el cómputo anual.

Registraron un incremento del y del 14,4% en el cómputo anual. Ciclomotores: Cerraron mayo en positivo con una subida del 10,5% y un acumulado anual que se sitúa en el 11,5%.

En el ecosistema del resto de vehículos ligeros, los microcoches y microvans firmaron una de las progresiones más espectaculares con un avance del 28,7% en mayo y un deslumbrante 54,5% en el acumulado. El sector de los utility & powersport (quads, ATV y buggies) también creció un 13,1% en mayo (+26% en el año), mientras que los triciclos protagonizaron la nota negativa al descender un 18,5% en el mes, si bien defienden un crecimiento anual del 10,3%.

Los motores eléctricos cogen impulso

Si analizamos el mercado según el tipo de propulsión, los vehículos eléctricos firmaron un destacado crecimiento del 31,4% a lo largo de mayo, un repunte que estabiliza su rendimiento en el acumulado anual con una subida del 4,6%. Por su parte, los vehículos tradicionales de combustión no se quedan atrás y mantuvieron su inercia ascendente con un alza del 14,7% en el mes y una notable subida del 23,8% en lo que va de año.

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Por último, el análisis geográfico del mes de mayo deja a tres Comunidades Autónomas a la cabeza del crecimiento en España. Cantabria lideró la tabla con un espectacular incremento del 35,8%, seguida de cerca por Aragón con una subida del 32,3% y Castilla-La Mancha, que cerró el podio autonómico con un progreso del 30,1%.