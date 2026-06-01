Los híbridos ya dominan el mercado español mientras el diésel se desploma en Europa

El mercado del automóvil sigue acelerando su transformación en España. En los cuatro primeros meses de 2026 se han matriculado 407.389 turismos, un 7,8% más que en el mismo periodo del año pasado, según los datos de ACEA. El gran protagonista vuelve a ser el coche híbrido, que ya representa prácticamente la mitad de todas las matriculaciones realizadas en el país.

En total, los híbridos convencionales (HEV) y mild hybrid (MHEV) suman 194.213 unidades, un crecimiento del 19,7% respecto a 2025. Este tipo de mecánicas se ha consolidado como la opción preferida de muchos conductores gracias a su menor consumo y a las ventajas asociadas a la etiqueta ECO de la DGT.

Mientras tanto, los coches de gasolina puros continúan perdiendo terreno y caen un 18,6%, situándose en 97.505 unidades matriculadas.

Los eléctricos crecen con fuerza

Los coches eléctricos también mantienen su tendencia ascendente. Entre enero y abril se matricularon 36.949 vehículos 100% eléctricos, un 41,9% más que hace un año.

Aunque todavía no superan el 10% de cuota de mercado en España, el crecimiento nacional ya se sitúa por encima de la media europea. De hecho, España ha logrado matricular casi tantos coches eléctricos como Noruega, donde se registraron 37.569 unidades en el mismo periodo.

Además, España ya supera a países tradicionalmente más electrificados como Suecia o Países Bajos en número absoluto de eléctricos matriculados, aunque estos mercados mantienen una cuota mucho mayor sobre el total de ventas.

Los híbridos enchufables (PHEV) son, de hecho, los que más crecen: alcanzan 48.775 unidades, un 64,3% más que en 2025.

Los híbridos convencionales (HEV) y mild hybrid (MHEV) suman 194.213 unidades / ARVAL - Archivo

El diésel sigue perdiendo peso

El gran perjudicado de esta transformación sigue siendo el diésel. En España apenas se matricularon 15.907 coches de gasóleo en los cuatro primeros meses del año, un 27,4% menos que en 2025.

La situación es similar en toda Europa, donde los vehículos diésel continúan perdiendo cuota frente a híbridos y eléctricos. Aún así, Alemania sigue siendo el principal mercado europeo para este tipo de motores, concentrando casi la mitad de todas las matriculaciones diésel del continente.

Por detrás aparecen Italia, España y República Checa como los países donde todavía mantienen cierta presencia.

Las ayudas marcarán el futuro del eléctrico

El crecimiento del coche eléctrico también está muy ligado a las políticas de ayudas públicas y a la expansión de la red de recarga.

Países como Francia o Alemania han conseguido aumentar notablemente las matriculaciones gracias a incentivos fiscales y políticas favorables al vehículo eléctrico. Italia, por ejemplo, ya supera a España en ventas de coches eléctricos tras disparar un 73% sus matriculaciones.

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