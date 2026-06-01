Electra gana el premio a la Mejor Experiencia de Usuario por sus 'electralineras'

La Gala Neomotor de Prensa Ibérica celebró su cuarta edición consolidándose como uno de los encuentros de referencia para la industria de la automoción, la movilidad y la innovación tecnológica. El evento reunió a representantes de las principales compañías y figuras destacadas de un sector inmerso en plena transformación.

El acto tuvo lugar en el hotel Mandarin Oriental Ritz y puso en valor la labor de empresas, iniciativas y profesionales que están marcando el rumbo de la movilidad del futuro. Durante la gala, cuestiones como la electrificación, el desarrollo tecnológico, la sostenibilidad o los nuevos modelos de movilidad centraron gran parte del protagonismo en un contexto decisivo para la evolución industrial del automóvil.

Con el apoyo de Moeve, Banco Santander, Mapfre, Michelin y Tera Batteries, Prensa Ibérica reafirmó además su apuesta por la información especializada del motor y por seguir acercando la actualidad del sector a los lectores a través de Neomotor, sus distintos medios y el suplemento semanal.

Premio a la Mejor Experiencia de Usuario

El premio a Mejor Experiencia de Usuario de este año fue para Electra, una empresa europea pionera en recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos. En su propia infraestructura, han dado un paso más allá creando las Electralineras, estaciones de recarga diseñadas para que el proceso sea más claro, cómodo y seguro, con zonas de descanso y sombra, señalización luminosa que guía al usuario, pantallas con información visible sobre plazas, precios y potencia, y apoyo sonoro durante la sesión de carga.

Bastien Verot, CEO de Electra en España. / Josefina Blanco

En estas instalaciones, el diseño es más cuidado y su interacción digital hace más amable el breve tiempo de espera. Además, la app de Electra refuerza esa propuesta de valor al permitir al usuario gestionar la recarga desde una sola herramienta, con funciones como la reserva del punto y, a través de Electra+ Boost, acceso a una red más amplia de puntos de recarga en Europa en condiciones más ventajosas.

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El premio lo recogió Bastien Verot, CEO de Electra en España, de la mano de Vicente Montoro, gerente de Motor de Prensa Ibérica. “La experiencia de usuario es clave en el sector y muchos de los frenos de la movilidad eléctrica se resuelven con una recarga rápida, sencilla y a buen precio”. "Electra quiere convertirse también en líder del mercado español, como ya lo es en otros países europeos en el desarrollo de electrolineras".