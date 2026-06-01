Pocos vehículos pueden presumir de haber fundado su propio segmento y, al mismo tiempo, mantenerse en la cúspide comercial durante tres décadas. Corría el mes de julio de 1996 cuando Citroën revolucionaba el mercado de los vehículos comerciales y familiares con el lanzamiento del Berlingo original. Hoy, este incansable modelo celebra su treinta aniversario consolidado como un pilar industrial global, cuya producción sigue fuertemente ligada a la histórica planta de Vigo y a las de Mangualde en Portugal y Ellesmere Port en Inglaterra.

Al alcanzar su trigésimo aniversario, celebra una trayectoria que acumula más de 4,2 millones de unidades vendidas en todo el mundo, repartidas a partes iguales entre sus variantes comerciales y de pasajeros, consolidándose como el segundo modelo más vendido de la marca en 2025 con 117.000 unidades.

Citroën Berlingo: Tres décadas de un icono / R.R.

La primera generación, denominada Berlingo First, nació en julio de 1996. Con una longitud de 4,11 metros y un volumen de carga de 3 metros cúbicos, ofreció una capacidad de remolque de hasta 1.100 kg y una carga útil de 800 kg. Citroën demostró su visión de futuro introduciendo en noviembre de 1997 el Citroën Berlingo Electric, una versión pionera con 95 km de autonomía.

En enero de 1997 llegó el Berlingo Multispace para familias, sumando innovaciones como el techo solar practicable, la segunda puerta lateral corredera en junio de 2000 y el sistema Modutop en noviembre de ese año, que aportaba almacenamiento superior y luminosidad. En septiembre de 2002, el Facelift 1.2 renovó su frontal con faros más grandes, paragolpes generosos y un capó más horizontal para ganar robustez.

Citroën Berlingo: Tres décadas de un icono / R.R.

En enero de 2008 se presentó la segunda generación. La versión comercial creció hasta los 4,38 metros en carrocería corta y 4,63 metros en la larga, con un volumen de carga de hasta 3,7 metros cúbicos y una carga útil de 850 kg. Destacó por la cabina modular Extenso, capaz de albergar bultos de hasta 3 metros y tres pasajeros delante. Por su parte, la Multispace de 2008 adoptó el chasis del C4 Picasso para mejorar el confort, logrando un espacio para las rodillas en la segunda fila récord en su categoría (24,5 cm), además de mantener la luneta trasera practicable y un techo Modutop optimizado.

La tercera revolución llegó en febrero de 2018 con el Berlingo 3.1. Desarrollado sobre la plataforma EMP2, ganó 100 litros de maletero y adoptó un diseño vanguardista con un parabrisas más adelantado y un frontal más alto y corto. Ofrecía hasta 28 compartimentos de almacenamiento que sumaban 186 litros útiles. En junio de 2018 se estrenó el Berlingo LCV 3.1, en tamaños M (4,40 m) y XL (4,75 m), con tecnologías exclusivas como el indicador de sobrecarga y el sistema Surround Rear Vision. El modelo actual se caracteriza por soluciones como dos puertas laterales correderas, tres asientos traseros individuales plegables y el techo Modutop.

Citroën Berlingo: Tres décadas de un icono / R.R.

Para conmemorar este viaje de treinta años de éxitos, la firma del doble chevrón ha anunciado el lanzamiento de la serie especial conmemorativa Berlingo 30. Esta versión toma como punto de partida el equilibrado nivel de acabado PLUS y añade una importante dotación tecnológica y estética para posicionarse como una de las opciones más atractivas y completas de su trayectoria histórica.

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En su habitáculo incorpora pantallas digitales de última hornada, destacando una pantalla central de alta definición de 10 pulgadas complementada por un cuadro de instrumentos digital también de 10 pulgadas. El exterior se distingue por detalles estéticos exclusivos como unas llantas de aleación ligeras denominadas Chaves de 16 pulgadas acabadas en un elegante color negro y cristales traseros tintados, demostrando que sus tres décadas de vida no son un síntoma de vejez, sino la confirmación de una fórmula magistral de versatilidad, ingenio y ADN.