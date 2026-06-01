Los 10 coches más vendidos en mayo de 2026 en España

Las ventas de turismos han frenado levemente en mayo. El quinto mes del año ha firmado una ligera caída del 0,81% tras matricularse un total de 111.894 turismos y todoterrenos (frente a las 112.811 unidades del mismo periodo del año anterior). A pesar de este leve bache mensual provocado por el canal de los alquiladores , las cifras anuales invitan al optimismo: entre enero y mayo de 2026 se acumulan ya 519.283 vehículos vendidos, lo que representa un crecimiento sólido del 5,8% respecto al año pasado.

La gran lectura de este mes vuelve a estar en las mecánicas. El comprador español sigue dando la espalda a los carburantes tradicionales y se vuelca de lleno en la electrificación y la hibridación, que ya sostienen el grueso de las ventas del sector.

A lo largo de este mes, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Volkswagen y Renault. Así, los 10 coches más vendidos durante el mes de mayo han sido los siguientes:

1.Dacia Sandero

Dacia Sandero / Dacia

En el mes de mayo, el vehículo más vendido fue el Dacia Sandero, con 3.215 matriculaciones.

2.Hyundai Tucson

Hyundai Tucson / Hyundai

En segundo lugar durante el mes de mayo se encuentra el Hyundai Tucson, con 2.561 matriculaciones.

3.Seat Ibiza

Seat Ibiza / Seat

Cerrando el podio se encuentra el Seat Ibiza, con 2.451 matriculaciones.

4.Toyota Corolla

Toyota Corolla / Toyota

El Toyota Corolla, en cuarto lugar, tuvo 2.230 matriculaciones.

5.MG ZS

MG ZS / MG

En la quinta plaza, el MG ZS tuvo 2.183 matriculaciones.

6.Toyota Yaris

Toyota Yaris / Toyota

En el sexto lugar, el Toyota Yaris, con 2.069 matriculaciones.

7.Opel Corsa

Opel Corsa / Opel

En el séptimo lugar, el Opel Corsa obtuvo 1.975 matriculaciones.

8.Renault Clio

Renault Clio / Renault

El Renault Clio, con 1.928 matriculaciones, ocupa la octava plaza.

9.Toyota C-HR

Toyota C-HR / Archivo

En el noveno lugar, el Toyota C-HR tuvo 1.919 matriculaciones.

10.MG3

MG3 / MG

Por último, cerrando el ranking, el MG3 tuvo 1.846 matriculaciones.

Vehículos eléctricos

En cuanto a los coches eléctricos, los 3 más vendidos en mayo fueron:

Tesla Model 3 Toyota C-HR BYD Dolphin Surf

Híbridos enchufables

En el apartado de híbridos enchufables (PHEV+EREV), los 3 más vendidos en mayo fueron los siguientes:

BYD Seal U BYD Atto 2 Ford Kuga

Híbridos no enchufables

En el apartado de híbridos no enchufables (HEV), los 3 más vendidos en mayo fueron los siguientes:

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