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Los 10 coches más vendidos en mayo de 2026 en España

Te detallamos cuáles fueron los 10 vehículos favoritos de los conductores españoles en el quinto mes del año

Dacia Sandero

Dacia Sandero / Dacia

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Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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Las ventas de turismos han frenado levemente en mayo. El quinto mes del año ha firmado una ligera caída del 0,81% tras matricularse un total de 111.894 turismos y todoterrenos (frente a las 112.811 unidades del mismo periodo del año anterior). A pesar de este leve bache mensual provocado por el canal de los alquiladores , las cifras anuales invitan al optimismo: entre enero y mayo de 2026 se acumulan ya 519.283 vehículos vendidos, lo que representa un crecimiento sólido del 5,8% respecto al año pasado.

La gran lectura de este mes vuelve a estar en las mecánicas. El comprador español sigue dando la espalda a los carburantes tradicionales y se vuelca de lleno en la electrificación y la hibridación, que ya sostienen el grueso de las ventas del sector.

A lo largo de este mes, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Volkswagen y Renault. Así, los 10 coches más vendidos durante el mes de mayo han sido los siguientes:

1.Dacia Sandero

Dacia Sandero

Dacia Sandero / Dacia

En el mes de mayo, el vehículo más vendido fue el Dacia Sandero, con 3.215 matriculaciones.

2.Hyundai Tucson

Hyundai Tucson 20 Aniversario Neomotor

Hyundai Tucson / Hyundai

En segundo lugar durante el mes de mayo se encuentra el Hyundai Tucson, con 2.561 matriculaciones.

3.Seat Ibiza

El Seat Ibiza es el cuarto turismo más vendido en España durante octubre con 1.813 matriculaciones. Este coche del segmento B tiene un precio de partida desde unos 14.990 euros.

Seat Ibiza / Seat

Cerrando el podio se encuentra el Seat Ibiza, con 2.451 matriculaciones.

4.Toyota Corolla

El Toyota Corolla es el séptimo coche más vendido en España durante el mes de octubre con 1.708 unidades matriculadas. El precio de partida del coche compacto de segmento C, que se ofrece en múltiples carrocerías, es desde 25.950 euros.

Toyota Corolla / Toyota

El Toyota Corolla, en cuarto lugar, tuvo 2.230 matriculaciones.

5.MG ZS

El MG ZS

MG ZS / MG

En la quinta plaza, el MG ZS tuvo 2.183 matriculaciones.

6.Toyota Yaris

Toyota Yaris 2026 Trendy

Toyota Yaris / Toyota

En el sexto lugar, el Toyota Yaris, con 2.069 matriculaciones.

7.Opel Corsa

Opel Corsa

Opel Corsa / Opel

En el séptimo lugar, el Opel Corsa obtuvo 1.975 matriculaciones.

8.Renault Clio

Renault Clio Techno Eco-G 120 con cambio EDC

Renault Clio / Renault

El Renault Clio, con 1.928 matriculaciones, ocupa la octava plaza.

9.Toyota C-HR

Toyota C-HR

Toyota C-HR / Archivo

En el noveno lugar, el Toyota C-HR tuvo 1.919 matriculaciones.

10.MG3

El MG3 Hybrid+ es un coche híbrido con etiqueta ECO, que acelera de 0 a 100 en 8 segundos y consume 4,4 litros por cada 100 kilómetros. Este coche tiene la tecnología híbrida y está equipado con lo último en tecnología (Android Auto y Apple CarPlay). Su precio es de 20.740 euros, incluyendo IVA y sin ninguna rebaja.

MG3 / MG

Por último, cerrando el ranking, el MG3 tuvo 1.846 matriculaciones.

Vehículos eléctricos

En cuanto a los coches eléctricos, los 3 más vendidos en mayo fueron:

  1. Tesla Model 3
  2. Toyota C-HR
  3. BYD Dolphin Surf

Híbridos enchufables

En el apartado de híbridos enchufables (PHEV+EREV), los 3 más vendidos en mayo fueron los siguientes:

  1. BYD Seal U
  2. BYD Atto 2
  3. Ford Kuga

Híbridos no enchufables

En el apartado de híbridos no enchufables (HEV), los 3 más vendidos en mayo fueron los siguientes:

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  1. Toyota Corolla
  2. Toyota Yaris
  3. Hyundai Tucson

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