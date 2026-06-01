Ranking
Los 10 coches más vendidos en mayo de 2026 en España
Te detallamos cuáles fueron los 10 vehículos favoritos de los conductores españoles en el quinto mes del año
Las ventas de turismos han frenado levemente en mayo. El quinto mes del año ha firmado una ligera caída del 0,81% tras matricularse un total de 111.894 turismos y todoterrenos (frente a las 112.811 unidades del mismo periodo del año anterior). A pesar de este leve bache mensual provocado por el canal de los alquiladores , las cifras anuales invitan al optimismo: entre enero y mayo de 2026 se acumulan ya 519.283 vehículos vendidos, lo que representa un crecimiento sólido del 5,8% respecto al año pasado.
La gran lectura de este mes vuelve a estar en las mecánicas. El comprador español sigue dando la espalda a los carburantes tradicionales y se vuelca de lleno en la electrificación y la hibridación, que ya sostienen el grueso de las ventas del sector.
A lo largo de este mes, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Volkswagen y Renault. Así, los 10 coches más vendidos durante el mes de mayo han sido los siguientes:
1.Dacia Sandero
En el mes de mayo, el vehículo más vendido fue el Dacia Sandero, con 3.215 matriculaciones.
2.Hyundai Tucson
En segundo lugar durante el mes de mayo se encuentra el Hyundai Tucson, con 2.561 matriculaciones.
3.Seat Ibiza
Cerrando el podio se encuentra el Seat Ibiza, con 2.451 matriculaciones.
4.Toyota Corolla
El Toyota Corolla, en cuarto lugar, tuvo 2.230 matriculaciones.
5.MG ZS
En la quinta plaza, el MG ZS tuvo 2.183 matriculaciones.
6.Toyota Yaris
En el sexto lugar, el Toyota Yaris, con 2.069 matriculaciones.
7.Opel Corsa
En el séptimo lugar, el Opel Corsa obtuvo 1.975 matriculaciones.
8.Renault Clio
El Renault Clio, con 1.928 matriculaciones, ocupa la octava plaza.
9.Toyota C-HR
En el noveno lugar, el Toyota C-HR tuvo 1.919 matriculaciones.
10.MG3
Por último, cerrando el ranking, el MG3 tuvo 1.846 matriculaciones.
Vehículos eléctricos
En cuanto a los coches eléctricos, los 3 más vendidos en mayo fueron:
- Tesla Model 3
- Toyota C-HR
- BYD Dolphin Surf
Híbridos enchufables
En el apartado de híbridos enchufables (PHEV+EREV), los 3 más vendidos en mayo fueron los siguientes:
- BYD Seal U
- BYD Atto 2
- Ford Kuga
Híbridos no enchufables
En el apartado de híbridos no enchufables (HEV), los 3 más vendidos en mayo fueron los siguientes:
- Toyota Corolla
- Toyota Yaris
- Hyundai Tucson
- El juez Peinado hacia el remate final de la carrera
- Audiencias TV ayer: 'Malas Lenguas Noche' acierta con su cambio de horario y anota récord, lejos aún del sorpasso a 'La Sexta Xplica
- Eladio, Mireia, Nati y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona
- Audiencias TV ayer: 'Tu cara me suena' refuerza su liderazgo y 'De viernes' se recupera gracias a la ruptura de Jota Peleteiro y la fortuna de Julián Muñoz
- España marca el camino de la natación artística al ritmo del 'Berghain' de Rosalía y queda segunda
- Elecciones en Colombia, en vivo: última hora y directo de los candidatos a presidente, votaciones y resultados
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años
- Patinazo televisivo en la querella contra Zapatero: sitúan 'Horizonte' de Iker Jiménez en laSexta