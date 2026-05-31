José Muñoz (CEO de Hyundai): "Si tratas de adaptar tu estrategia a la legislación te haces muy vulnerable"

José Muñoz se ha convertido, tras la salida de Josep María Recasens a Indra, en el único directivo español en un puesto clave en el sector del automóvil. El CEO mundial de Hyundai (el primer no coreano de la historia en ocupar el puesto) ha estado esta semana en Valencia clausurando el curso de la Graduación Executive de EDEM , cuyo presidente es el empresario Juan Roig, y hemos mantenido una interesante charla con él sobre el sector y el momento que atraviesa.

¿Cómo valora la situación actual del automóvil en Europa?

El mercado nunca ha estado en una situación de tantas cosas pasando a la vez, cambios de legislación, temas de suministro y cadena de proveedores que se rompen por guerras, por conflictos, etc. Y la situación es muy diferente en cada uno de los continentes. Europa diría que es probablemente el caso más complicado. Por muchos motivos. Primero porque Europa, a diferencia de Estados Unidos, no es un único país y su nivel de legislación tiene muchos más elementos que lo complican.

¿A qué se refiere?

Tienes la legislación europea, tienes la legislación de cada país y luego tienes lo que ayuntamientos y comunidades autónomas en el caso de España quieran hacer eso por una parte. Por otra parte, el conflicto de Ucrania ha impactado mucho más a Europa que, por ejemplo, a otros continentes como Estados Unidos. El coste del combustible en Europa es muy superior, lo que afecta al consumidor y a todo lo que es la electrificación y desarrollar nuevas tecnologías.

¿China y su apuesta por Europa también penaliza?

Si comparamos con Estados Unidos, allí hay un mercado bastante autoprotegido. Europa, sin embargo, ha abierto mucho las puertas a la llegada de muchos fabricantes chinos. Sí vienen los chinos, pero no uno sino muchos y cada uno con una estrategia diferente, con ideas diferentes, con tecnologías diferentes. Y todo eso, en una situación económica compleja y factores adicionales como el combustible, Europa sufre más.

José Muñoz, CEO mundial de Hyundai / Hyundai

¿Qué tal se comporta Hyundai en Europa? Antes hablaba de legislación, ¿eso les preocupa?

Representa el 15% de nuestras ventas mundiales y el pasado año logramos hitos muy importantes. Somos el cuarto grupo de automoción en Europa, el primero no europeo, sobrepasando a Toyota. No era el objetivo, pero hemos luchado por ello. El 80% de lo que vendemos aquí está producido aquí, lo que nos lleva a ser menos dependiente de temas externos. Hace 29 años que fabricamos en Turquía y casi 20 años en la República Checa. Aunque está claro que tenemos que tomar decisiones que sean lo más estratégicas con cada mercado, independientemente de la legislación. Ahora habrá que ver si la normativa dice que nuestra planta de Turquía está considerada como europea o no, pero al margen de eso, tenemos una estrategia.

¿Y cuál es?

Las situaciones cambian, las legislaciones cambian, pero la estrategia permanece. Cuando tú tomas una decisión importante de inversión, que siempre es aumentar la capacidad o inversión en tecnología, durante muchísimos años, mucho más que lo que duran los políticos, es porque trabajas pensando en el cliente. Porque si tratas de adaptar tu estrategia a la legislación y eres muy dependiente de esa legislación, te conviertes en muy vulnerable, porque cuando hay un cambio de política, de repente tu estrategia no funciona. Apostamos por la localización en Europa .

Algún detalle...

Hemos apostado por la electrificación 100%, pues tenemos el Ioniq 3 que lanzamos hace solo unas semanas en Milán, el Ioniq 5, el Ioniq 6, el Ioniq 9 y también estamos muy fuertes en vehículos de tecnología híbrida. Hemos anunciado también que vamos a lanzar híbridos para la marca Genesis, que estamos expandiendo, y vamos a traer también tecnología, le llamamos ER-EV, Extended Range EV y Battery EV de rango extendido, para que los clientes puedan elegir lo que más les convenga a ellos.

José Muñoz, CEO mundial de Hyundai y Xavier Pérez en Valencia / Hyundai

Si la UE no considera la fabrica de Turquía, ¿cómo lo harán?

Nos gustaría poder seguir teniendo esa ventaja, pero constantemente siempre estamos evaluando oportunidades. No solo por la nueva normativa IAA (Ley de Aceleración IIndustrial). La fábrica que tenemos en la República Checa, cerca de Ustraba, es una de las mejores que tenemos en el mundo. Muy competitiva, con muy buena calidad. Y si tienes una fábrica que funciona bien, la puedes ampliar. Ese es un tema que siempre estamos considerando, pero no hay ninguna decisión tomada al respecto. Lo importante es la flexibilidad y la toma rápida de decisiones- Tener preparados los escenarios, forma parte de nuestro trabajo diario.

¿Cómo ve la evolución de España en general en el sector?

España era uno de los países que producía más coches definitivamente en Europa y a nivel mundial, pero las cosas han cambiado y ahora lo más importante ya no es la fabricación, porque estamos en fase de localización. Ahora lo más importante es quién tiene la capacidad, el know-how, el acceso a las últimas tecnologías. Las últimas tecnologías ahora son los chips, el software-defined vehicles, el autonomous driving, la robótica. Yo no me centraría tanto en el tema de la fabricación yo solo, sino en qué va a pasar como siguiente paso. Sería muy interesante que hubiera esa capacidad de desarrollo de las tecnologías que vienen.

¿Cómo están trabajando todo lo relativo a robótica, software y a conducción autónoma?

Nosotros no nos vemos como un fabricante de vehículos ordinarios, nosotros nos vemos como una compañía tecnológica que adicionalmente produce y vende vehículos. Dentro de ese entorno, los vehículos han pasado de ser un hardware a ser un software, y este software orientado al cliente. En ese sentido, nosotros hemos desarrollado muchísimo. Hemos hecho una asociación con Waymo para lanzar Robotaxis, empezando el cuarto trimestre de este año. Hemos creado Motional, empresa de tecnología de conducción autónoma, que ya se puede utilizar en Las Vegas. Adicionalmente, tenemos nuestra empresa 42DOT, que también se encarga del desarrollo de software interno. También tenemos nuestro sistema de software... lo que antes se veía como algo curioso, ‘nice to have’, en una compañía ahora es la parte central, el ‘core’.

También tienen robots..

Sí. En el CES presentamos Atlas, junto a Boston Dynamics. Hace años invertimos en ellos y ahora vamos a producir robots. Pero robots de uso industrial, que tengan capacidades sobrehumanas. Otros hacen robots que se nos parezcan, de compañía, pero los nuestros ayudan en el proceso de producción. Haremos unos 30.000 en Georgia. Creemos que fabricar es una ventaja competitiva.

¿Y coches voladores?

También, con Supernal, para llegar el siguiente nivel de movilidad, que es el nivel aéreo. Hemos anunciado un acuerdo con el equivalente a la NASA coreana, Korean Aerospace Industries, para acelerar el desarrollo.

¿Cómo afrontan el giro de la electrificación en Estados Unidos?

Ya he dicho que no podemos ser sobredependientes de las legislaciones y los gobiernos. Hay que ser rentables y sostenibles. Para ello hay que ser flexibles. cuando nosotros hacemos una fábrica, estamos pensando no solamente en lo que vamos a fabricar en dos años, sino en qué puede pasar. En Savannah (Georgia) invertimos 12.600 millones de dólares. Teóricamente era para fabricar solo vehículos eléctricos. Pero nos dimos cuenta muy pronto que teníamos que fabricar también vehículos híbridos. Y este año vamos a empezar produciendo vehículos híbridos en esa fábrica. Eso supuso una inversión adicional. Pero si no hubiéramos tomado esa decisión hace dos años, no podríamos producir más híbridos. Los híbridos nos están generando el 60 o 70% de crecimiento cada mes en el mercado de Estados Unidos.

José Muñoz, CEO Mundial de Hyundai / Hyundai

¿Los vehículos eléctricos son rentables?

Sí, pero la rentabilidad depende mucho de cómo operas. Eran más rentables cuando teníamos la normativa IRA que ha sido eliminada. Pero hemos visto como un aspecto externo a nosotros ,que es la guerra en Irán, ha provocado una subida de los precios de combustible, lo que ha generado una reacción en algunos mercados, sobre todo en California, de aumento de nuevo de las ventas de vehículos eléctricos a los niveles que había antes de la eliminación de la norma. Cuando se eliminó en septiembre del 2025, las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos bajaron un 45% y se quedaron por debajo de lo que eran. A partir de la guerra vimos que hemos aumentado significativamente y tuvimos que regular la producción de vehículos eléctricos significativamente. Y ahora nuestros concesionarios nos llaman y nos piden más. Aunque sí es cierto que nuestra rentabilidad en vehículos no eléctricos es superior a la de los vehículos eléctricos.

Por cierto. Usted es el último gran directivo español que queda en la automoción tras la saldia de Recasens de Renault. ¿Se está yendo el talento del sector? ¿Se irá usted?

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No, yo sigo aquí, jaja. Hace años el sector del automóvil era como hoy son las tecnológicas. El mejor talento se iba al sector de automoción. Hoy por hoy, las empresas tecnológicas, tienen un acceso, un interés y un atractivo muy especial para el mejor talento del mundo. En Estados Unidos, Silicon Valley, es el centro de atracción mundial de todo lo que sea software. Lo mismo pasa en Corea o en China, ¿no? Entonces, siempre hay y habrá competencia. No veo que de repente, todo el mundo de la automoción se vaya a ir a otro sector, pero siempre hay demanda y hay oferta. No me parece extraño, es normal que pase.