Edición especial
Fiat amplía su catálogo urbano con el nuevo 500 Dolcevita, una versión retro de colección
La firma combina el espíritu mediterráneo con la versatilidad en un modelo con carrocería descapotable
Fiat introduce novedades en su gama de vehículos urbanos con el lanzamiento del nuevo 500 Dolcevita, una serie especial de tirada limitada que llega para completar la oferta del Fiat 500 Hybrid. Esta nueva versión se inspira en la estética sofisticada de los veranos de la costa italiana durante la década de los sesenta, aportando un enfoque puramente mediterráneo al coche más emblemático de la firma.
Diseño descapotable con detalles exclusivos
Para reforzar ese carácter lúdico, la serie especial Dolcevita se comercializará de manera exclusiva en versión Cabrio. En su exterior se distingue por una serie de elementos estéticos específicos, como sus carcasas cromadas para los espejos retrovisores exteriores y una insignia lateral con el logotipo de la edición.
Además, equipa llantas de aleación de 16 pulgadas con acabado diamantado y faros con tecnología full LED, así como una capota de tela confeccionada en un tono azul exclusivo.
De puertas hacia dentro, el habitáculo se viste con unos asientos que combinan el efecto piel con la tradicional tapicería de tela en patrón "Pata de Gallo", rematados con el número 500 bordado. En el apartado tecnológico y de confort, la dotación de serie incluye un sistema de infoentretenimiento con radio digital DAB y pantalla de 10,25 pulgadas, climatizador automático, sensor de lluvia y sensores de estacionamiento en la zona trasera.
Mayor versatilidad
De forma paralela a esta variante de colección, Fiat también presenta el nuevo 500 3+1, una propuesta concebida para mejorar la accesibilidad y la practicidad diaria del utilitario sin alterar sus proporciones icónicas.
La gran particularidad de esta carrocería radica en la adición de una pequeña puerta trasera con bisagras en el pilar posterior, situada únicamente en el lado del acompañante para facilitar la entrada a las plazas traseras. El Fiat 500 3+1 se estructurará comercialmente en múltiples niveles de acabado, permitiendo elegir desde la alternativa más básica de la gama hasta la opción tope de gama denominada La Prima.
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