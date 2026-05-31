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Gala Neomotor

BMW gana el Premio a Mejor Propuesta de Innovación gracias a la nueva generación de la tecnología eDrive

El BMW iX3 incorpora esta nueva generación del sistema de propulsión eléctrica, co arquitectura de 800 V y nuevas celdas cilíndricas en la batería.

Borja Hormigos, jefe de Prensa de BMW Group en España, recogió el Premio Mejor Propuesta de Innovación, otorgado por Mónica Rius, directora de comunicación de Michelín España

Borja Hormigos, jefe de Prensa de BMW Group en España, recogió el Premio Mejor Propuesta de Innovación, otorgado por Mónica Rius, directora de comunicación de Michelín España / Josefina Blanco

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Madrid
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La cuarta edición de la Gala Neomotor de Prensa Ibérica volvió a reunir a buena parte de los actores más relevantes del ámbito de la automoción, la movilidad y la innovación tecnológica. La cita, celebrada en el hotel Mandarin Oriental Ritz, se ha consolidado como uno de los eventos destacados del sector, en un momento marcado por los profundos cambios que atraviesa la industria.

El encuentro sirvió para reconocer el trabajo de compañías, proyectos y profesionales que impulsan nuevas formas de movilidad. A lo largo de la gala, temas como la electrificación, la sostenibilidad, el avance tecnológico y los nuevos modelos de transporte ocuparon un lugar central dentro del debate sobre el futuro del automóvil.

Con el respaldo de Moeve, Banco Santander, Mapfre, Michelin y Tera Batteries, Prensa Ibérica reforzó además su compromiso con la información especializada del motor y con la difusión de la actualidad del sector a través de Neomotor, sus cabeceras y el suplemento semanal.

Premio Mejor Propuesta de Innovación

BMW fue una de las compañías reconocidas durante la gala gracias a su apuesta por el desarrollo de un ecosistema tecnológico integral en torno a la movilidad eléctrica. La tecnología eDrive de sexta generación (Gen6) que incorpora el nuevo BMW iX3 es una de las propuestas más avanzadas de la industria en materia de electrificación y la que le ha valido este reconocimiento.

Entre las principales innovaciones del modelo sobresale el uso de una nueva arquitectura de 800 voltios y el desarrollo de baterías con células cilíndricas de mayor densidad energética, capaces de mejorar el rendimiento, reducir el peso y ampliar la autonomía hasta superar los 800 kilómetros en determinadas versiones. Este avance es fruto del trabajo de investigación que el Grupo BMW lleva desarrollando desde 2019 en su Centro de Competencia de Celdas de Batería de Múnich.

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Manuel Terroba, presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal, agradeció el reconocimiento en vídeo.

Manuel Terroba, presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal, agradeció el reconocimiento en vídeo. / Josefina Blanco

Mónica Rius, directora de Comunicación de Michelin España, entregó el premio a Borja Hormigos, jefe de Prensa de BMW Group en España. "Nos hace mucha ilusión recoger este premio en nombre del Grupo BMW”, afirmó Hormigos, antes de dar paso a Manuel Terroba, presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal, quien agradeció el galardón a través de un vídeo en el que señaló que “para BMW, la innovación no es solo un valor; es una forma de trabajar y un pilar básico en estos tiempos de transformación de la movilidad y de la industria”. También destacó que “la innovación reflejada en nuestras nuevas baterías responde a las necesidades actuales de los clientes, con más capacidad de recarga, más autonomía y mayor velocidad”.

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