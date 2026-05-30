Redexis gana el Premio al Desarrollo Sostenible por su apuesta por el biometano

Los representantes de algunas de las compañías más relevantes de la automoción, la movilidad y la innovación tecnológica volvieron a reunirse un año más en la cuarta Gala Neomotor de Prensa Ibérica. El evento, celebrado en el hotel Mandarin Oriental Ritz, se consolida así como uno de los grandes puntos de encuentro para un sector inmerso en un profundo proceso de transformación industrial y energética.

Durante la cita se puso en valor el trabajo de empresas, iniciativas y profesionales que están impulsando nuevas soluciones para la movilidad del futuro. Electrificación, sostenibilidad, innovación tecnológica y nuevos modelos de transporte centraron buena parte de un debate marcado por la necesidad de acelerar la transición hacia una movilidad más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Con el apoyo de Moeve, Banco Santander, Mapfre, Michelin y Tera Batteries, Prensa Ibérica reafirmó además su apuesta por la información especializada del motor y por acercar la actualidad del sector a los lectores a través de Neomotor, sus distintas cabeceras y el suplemento semanal.

Premio Desarrollo Sostenible

Redexis ha ganado el Premio al Desarrollo Sostenible gracias a su apuesta por el biometano, una solución real para avanzar en la descarbonización de la automoción y llegar hasta donde la electrificación todavía no lo hace. El biometano gana protagonismo como una de las alternativas más viables para avanzar en la descarbonización del transporte por su capacidad para aprovechar infraestructuras ya existentes.

Javier Migoya Peláez, director de Expansión de Redexis. / Josefina Blanco

Así, se facilita una implantación inmediata, al tiempo que contribuye a reforzar la independencia energética mediante el aprovechamiento de residuos locales. Además, esta tecnología favorece el desarrollo de la economía circular, genera actividad económica en entornos rurales y aporta una mayor estabilidad de costes al reducir la dependencia de los mercados energéticos internacionales.

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“La movilidad sostenible es un hecho porque ya está ocurriendo, es una obligación porque no hay otro camino y también es un inmenso reto”, señaló Javier Migoya Peláez, director de Expansión de Redexis, quien recogió el premio otorgado por David Santiago, CEO y fundador de Tera Batteries. "La electrificación será el camino principal, pero no la única solución; el biometano responde a las necesidades de vehículos pesados y de larga distancia”.