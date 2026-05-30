Lancia ofrecerá el Ypsilon de gasolina y con cambio manual: será el primero en estrenar el nuevo motor Turbo 100

El Lancia Ypsilon estrena el motor Turbo 100 de Stellantis, un gasolina turbo de tres cilindros y 1.2 litros asociado a una caja manual. La gama del compacto italiano se completa así junto con las ya conocidas versiones híbrida y 100% eléctrica. Además de convertir en la versión de acceso a la gama con un precio de partida de 21.200 euros, este motor supone una revolución mucho más profunda.

El nuevo motor Turbo 100 desarrolla 101 CV (74 kW) y 205 Nm de par disponibles desde solo 1.750 rpm, una cifra que garantiza una respuesta inmediata desde bajas revoluciones, una conducción más elástica y una mayor sensación de empuje en ciudad y carretera. La presencia del turbocompresor optimiza la entrega de potencia y permite aceleraciones progresivas y suaves.

Más revisado y más eficiente

Más allá de las cifras, este nuevo bloque representa una evolución técnica importante frente a otros motores gasolina PureTech utilizados anteriormente por Stellantis. El sistema de inyección directa aumenta ahora hasta los 350 bares de presión, mejorando la pulverización del combustible, la eficiencia de combustión y la respuesta del acelerador. A ello se suman nuevas soluciones internas de baja fricción, pistones rediseñados y la adopción de un ciclo Miller de alta compresión, una tecnología orientada a reducir consumos y emisiones sin penalizar prestaciones.

Lancia Ypsilon Turbo 100. / Lancia

Stellantis ha revisado esta nueva generación mecánica incorporando una distribución por cadena y nuevos componentes internos diseñados para mejorar la durabilidad y controlar el consumo de aceite. Según la marca, el desarrollo del propulsor incluyó más de 30.000 horas de pruebas de laboratorio y más de tres millones de kilómetros de validación en vehículos prototipo.

Una conducción 'más tradicional'

Para el conductor, toda esta evolución técnica se traduce en ventajas muy concretas: una conducción más natural, más tradicional, con mejores recuperaciones, menos vibraciones, costes de mantenimiento previsibles y revisiones espaciadas cada 25.000 kilómetros o dos años.

Además, la elección de una caja manual de seis velocidades refuerza el carácter de esta versión. Frente a la mayor presencia de los cambios automáticos, el nuevo Ypsilon Turbo 100 apuesta por devolver al conductor una experiencia más directa y conectada con el coche, con un mayor control mecánico y un toque de conducción tradicional.

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Con este motor, Lancia no solo amplía la gama del nuevo Ypsilon: también introduce una de las evoluciones más importantes del gasolina compacto dentro del universo Stellantis. Una evolución profunda que busca recuperar la esencia de la conducción tradicional, pero con un importante salto en refinamiento, eficiencia y fiabilidad.