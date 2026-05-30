El Cupra Raval arranca con fuerza en su estreno en Ondinauto de Sant Cugat

El concesionario oficial Ondinauto Seat & Cupra perteneciente al grupo Yomovova, celebró esta semana una inauguración espectacular para presentar sus nuevas instalaciones en Sant Cugat del Vallès. Se trata de un espacio dotado de más de 2.000 metros cuadrados.

El evento, reunió a cerca de 400 invitados, y contó con la presencia de los máximos responsables de la marca en nuestro país, como Mikel Palomera, director general de Seat & Cupra España, y Víctor Sarasola, director comercial de Cupra España. También participaron Josep Pont y Albert Garcia, consejeros delegados del grupo Yomomo, así como Joan Anton Campmany, gerente de Seat & Cupra en el grupo.

Inauguración concesionario Cupra Ondinauto / Cupra

La representación institucional estuvo encabezada por Albert Salarich, concejal de Empresa, Innovación, Internacionalización y Energía del Ayuntamiento de Sant Cugat. El acto, conducido por la periodista Laia Ferrer, incluyó una charla sobre innovación, electrificación y el futuro de la movilidad, con la participación de Jordi Gené, piloto y embajador de Cupra, y Ferran Menescal, divulgador y consultor en movilidad eléctrica y sostenibilidad.

Tras el coloquio sedio paso a uno de los momentos más destacados de la velada: la presentación oficial del nuevo Cupra Raval, acompañada de una actuación en directo de la violonchelista Astrid Torrente. En Neomotor ya lo hemos tratado en infinidad de ocasiones, pero merece la pena conocer algunos datos del nuevo Raval, un modelo que representa la nueva apuesta de la marca en movilidad urbana electrificada.

Inauguración concesionario Ondinauto de Cupra / Cupra

En su llegada al mercado, Cupra ofrece un compacto 100% eléctrico de cinco puertas, con hasta 226 CV de potencia y una batería NMC de 52 kWh, hasta 446 km de autonomía y capacidad de carga rápida del 10% al 80% en solo 24 minutos. El modelo combina un formato urbano funcional con una estética potente y un marcado carácter deportivo, fiel al ADN de Cupra, y orientado al futuro de la movilidad sostenible. A final de año, el Raval incorporará más versiones de acceso, con una batería, eso sí, algo más pequeña.

Misma filosofía

Durante su intervención, Víctor Sarasola destacó Sant Cugat “como un perfil de ciudad con mucha gente joven y un gran concepto de innovación, donde se valora el diseño y las prestaciones”. También subrayó que “los valores de Cupra y Sant Cugat confluyen. Ya apostamos hace cinco años con otro concepto y ahora, con esta inauguración, demostramos que estamos en una fase mucho más madura, dando un salto y ofreciendo unos servicios integrales adaptados al crecimiento de la gama de producto y del volumen de ventas”.

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Por su parte, Joan Antoni Campmany puso en valor la voluntad de "crear un espacio pensado para que cada cliente viva una experiencia diferente, donde la tecnología y el diseño conviven con la atención personalizada y la pasión por el detalle”. Como cierre de la jornada, los asistentes participaron en un sorteo interactivo con un premio que incluía un fin de semana con Smartbox y la cesión de un Cupra Raval, una experiencia para descubrir de primera mano el carácter innovador y urbano de este nuevo modelo.