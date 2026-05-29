Tres de cada cuatro conductores admiten volverse agresivos al conducir

La transformación psicológica que experimentan muchas personas al ponerse a los mandos de un vehículo es una realidad respaldada por las estadísticas. Según un informe elaborado por la Fundación Línea Directa, tres de cada cuatro conductores admiten mostrar comportamientos agresivos hacia otros usuarios de la vía, unas reacciones tensas que jamás tendrían fuera de su automóvil. El estudio revela además que un 33% de los encuestados reconoce que no respeta normas básicas como los límites de velocidad o la distancia de seguridad, mientras que un 14% confiesa haber conducido tras consumir alcohol.

Esta alarmante radiografía pone de manifiesto que, aunque la tecnología de seguridad, las nuevas alternativas de movilidad y las normativas avanzan de forma constante para proteger la vida en carretera, el cambio de mentalidad de los automovilistas no progresa al mismo ritmo.

Un nuevo enfoque para frenar la siniestralidad

Con el objetivo de revertir esta tendencia y reducir las más de 1.800 muertes anuales que todavía se registran en las carreteras españolas, la entidad ha lanzado la campaña “Conductor sostenible: una nueva forma de estar al volante”. Esta iniciativa propone un cambio de actitud global basado en tres pilares esenciales: la convivencia pacífica, la seguridad vial y el respeto por el medio ambiente.

Los datos justifican la necesidad urgente de este tipo de propuestas, ya que el 90% de los accidentes de tráfico se deben a fallos humanos. La investigación demuestra el impacto directo de nuestras emociones en la carretera:

Impacto en la seguridad: Conducir con una actitud agresiva multiplica por 30 el riesgo de sufrir un siniestro con heridos graves .

Conducir con una actitud agresiva . Impacto en la fluidez: La falta de empatía entre conductores incrementa los problemas de tráfico y las retenciones hasta 17 veces más.

Distracciones letales y asignaturas pendientes

Mantener los cinco sentidos puestos en la carretera es el factor más determinante para evitar tragedias. En la actualidad, las distracciones al volante provocan el 30% de los accidentes mortales, una cifra espoleada principalmente por el uso inadecuado del teléfono móvil. Asimismo, el informe recuerda un dato estremecedor: casi la mitad de los conductores fallecidos en carretera dieron positivo en consumo de alcohol, drogas o psicofármacos.

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Por último, el estudio analiza la responsabilidad de los usuarios con el entorno. Aunque uno de cada cinco vehículos ya incorpora un motor electrificado, un abrumador 67% de los conductores reconoce que no tiene en cuenta criterios medioambientales a la hora de realizar sus trayectos. Un mantenimiento adecuado del vehículo y la práctica de una conducción eficiente no solo disminuyen el gasto en combustible, sino que resultan esenciales para rebajar las emisiones de CO2 de un parque móvil privado que sigue siendo una de las principales fuentes de contaminación.