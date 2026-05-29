Renault recibe el Premio Implantación Industrial

El sector de la automoción, la movilidad y la tecnología se dio cita en la cuarta edición de la Gala Neomotor, el certamen organizado por Prensa Ibérica para congregar a los máximos representantes y expertos de esta industria.

El escenario elegido para este encuentro fue el Hotel Mandarin Oriental Ritz, donde se premió la trayectoria de las empresas, iniciativas y profesionales más relevantes en un momento de profundos cambios para el automóvil. A lo largo del evento, los discursos y galardones giraron en torno a los grandes retos del sector, como la transición hacia el coche eléctrico, el desarrollo tecnológico, el cuidado del medio ambiente, la transformación de las fábricas y las nuevas alternativas de transporte.

Esta convocatoria, que contó con el apoyo de firmas como Moeve, Banco Santander, Mapfre, Michelin y Tera Batteries, sirvió también para consolidar la apuesta del grupo editorial por la divulgación del motor a través de su canal especializado Neomotor, sus diferentes periódicos y su suplemento semanal.

José Martín Vega, director del Polo Industrial Mediterráneo de Renault Group, recibe el Premio Implantación Industrial, otorgado por Xavier Pérez, director de Motor de Prensa Ibérica / Juan Pelegrin

Premio Implantación Industrial

Renault recibió el Premio Implantación Industrial por sus 75 años de presencia industrial en España. Desde el nacimiento de Fasa Renault en Valladolid, la compañía ha producido más de 30 modelos en sus plantas españolas y se ha consolidado como uno de los grandes referentes industriales del país. Xavier Pérez, director de Motor de Prensa Ibérica, entregó el galardón a José Martín Vega, director del Polo Industrial Mediterráneo de Renault Group.

Con instalaciones estratégicas dedicadas al ensamblaje de automóviles, la producción de motores avanzados y la fabricación de cajas de cambios eficientes, la multinacional despliega en el territorio nacional una de sus infraestructuras productivas más determinantes a nivel global. Su actividad diaria combina la manufactura de alta precisión con la labor de sus centros de I+D+i, especializados en ingeniería de software y desarrollo de sistemas de propulsión. Este entramado industrial no solo abastece de vehículos de última generación a decenas de mercados internacionales, sino que actúa como una pieza clave para la fijación de empleo técnico cualificado y el desarrollo del tejido de proveedores locales.

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“Es un honor recibir este premio a la implantación industrial precisamente en el año en el que Renault cumple 75 años de actividad industrial en España”, afirmó Martín Vega. El directivo recordó que “desde 1951 hemos fabricado más de 19 millones de vehículos y más de 30 modelos, y hoy España es el hub mundial de hibridación de Renault”.